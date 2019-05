Estreia na segunda-feira, 20, o “Senadinho da Difusora”, novo programa de entrevistas da Rádio Difusora de Laguna, focando em personalidades da cidade e da região. Transmitida ao vivo, a atração irá ao ar semanalmente das 20h às 22h e seu primeiro convidado será o empresário Samir Ahmad. “É uma iniciativa interessante e importante para o mundo do rádio aqui do Sul, e se traduz como uma grande oportunidade para o público conhecer a fundo como pensam as personalidades políticas, empresariais, entre outras da nossa região”, destaca o âncora do programa Rafael Bicca. Além dele, Elvis Palma, Eduardo Ventura, Flavio Alves e Márcio Carneiro, formam o conjunto de entrevistadores do “Senadinho”, que conta com a colaboração do consultor de empresas Mello Junior. Para o diretor-executivo da emissora, Gilberto Bandeira, a estreia marca o compromisso da 91,5 FM com o jornalismo. “A ideia do programa vem para somar ainda mais à nossa grade de atrações reconhecida pela população que diariamente nos acompanha”, salienta. O programa vai ser transmitido ao vivo simultaneamente pelo Facebook da emissora e do Portal Agora Laguna. Conheça os entrevistadores Rafael Bicca – O mediador do programa atua há mais de 20 anos, com passagens pela rádio Hulha Negra (Criciúma) e UnisulTV (Tubarão), além da rádio Vertical (Cocal do Sul) e Rede Esportiva Carvoeira (Criciúma). Flavio Alves – Empreendedor da região da ilha há mais de 20 anos, Alves tem experiência no mundo político onde foi vereador de Tubarão por três mandatos. Também atuou como gerente comercial regional da Celesc e integra a equipe do jornal Farol da Ilha. Elvis Palma – Com 54 anos de idade, é formado em Administração de Empresas, funcionário público estadual, fotógrafo e comentarista do Jornal da Manhã da Rádio Difusora de Laguna. Marcio Carneiro – Funcionário aposentado do Banco do Brasil, foi professor da FEESC, é Diretor regional da Associação Catarinense de Imprensa, fundador e editor do Jornal de Laguna, atuando há mais de 50 anos no jornalismo tendo passagens pelas Rádios Difusora e Garibaldi, de Laguna e Guarujá, de Florianópolis e pelos jornais Renovador (Laguna), A Gazeta (Florianópolis), O Estado (Florianópolis), Diário Catarinense (Florianópolis) e Jornal de Santa Catarina (Blumenau). Como escritor, publicou os livros “Datas Históricas de Laguna”, “Origem dos Nomes dos Municípios de Santa Catarina” e ” Santa Catarina e Seus Governadores”, entre outros. Eduardo Ventura – Radialista e jornalista, Ventura possui experiência de mais de uma década em comunicação, principalmente na área do esporte. É também idealizador do site Esporte de Primeira, colunista do jornal Diário do Sul (Tubarão) e comunicador da Rádio Santa Catarina, tendo passagens como apresentador da UnisulTV.