Servidores Municipais: Everaldo conclue pagamento do 13º e folha de novembro

Ainda que com dificuldades, aliás como em todo Brasil, o prefeito Everaldo dos Santos e o secretário de Finanças, Hênio Marcelino Cardoso ontem, no final da tarde, aliviados, anunciaram o pagamento, já concluído, da segunda parcela do 13º, incluindo efetivos e comissionados, além de pagar a folha de novembro do pessoal lotado nas secretarias de Educação, Obras, Saúde, Administração e Guarda Municipal. Ainda hoje (23), deverão ser pagos os aposentados e pensionistas, com os demais recebendo até a próxima sexta-feira (30), ficando tão somente a folha de dezembro, a vencer no quinto dia útil de janeiro, disse o secretário.