Sesc recebe, também em Laguna

As 35 unidades do SESC Santa Catarina, aí incluída a de Laguna (rua Tenente Bessa,211), amanhã, 15, das 10h às 17h, terão o “Sesc Recebe”, uma oportunidade de experimentar gratuitamente os serviços da instituição. Será um dia repleto de bem-estar, disposição e alegria, com atividades para todas as idades. Às 10h alongamento de boas vindas, mini-aulas, às 10h30 e às 14h de Pilates Solo, às 11h30 e 15h de ritmos, às 16h de funcional. Das 10h às 13h e das 14h às 16h, oficinas rápidas: construção de brinquedo com reciclados; espaço para colorir e jogos educativos de inglês. Na Biblioteca, das 10h às 17h, troca troca de livros, roda de leitura e visita orientada, além de aulas experimentais e oficinas. Ainda na programação, às 10h30 Paisagem Cultural – um passeio pelo história de Laguna.