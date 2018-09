Silvio Brito em Gravatal

Com 43 anos de carreira e mais de 29 CDS gravados em sua trajetória, o cantor brasileiro de sucesso – além de ser apresentador e compositor – Silvio Ferreira de Brito, famoso por canções de protesto contra a Ditadura, lançou músicas badaladas como “Tá Todo Mundo Louco”, “Tô Vendendo Grilo”, “Quase Dois Mil Anos Depois”, “Nostalgia 65”, “Namoradinha do Mundo” e “Pare o Mundo Que Eu Quero Descer”, voltará a região hoje,14, com apresentação marcada para às 21h no Hotel Termas de Gravatal, em show aberto para não hóspedes, com ingresso a R$ 50, com reservas pelo fone 3648.8222. Nos anos 70, Silvio foi vocalista da banda “Silvio Brito e os Apaches”, grupo inspirado nos Beatles e que lançou dois discos. Em 1974 foi eleito o cantor revelação do país e ganhou o troféu Buzina do Chacrinha, feito que o fez ser reconhecido em todo o Brasil, assim como ter lançado o single “Tá Todo Mundo Louco” no programa de Silvio Santos. Outras canções de sua autoria foram trilhas de novelas: “Recordações, em “Apóstolos de Judas”, “Casinha”, em ”Ovelha Negra” e “A força do amor”, na novela de mesmo nome. Teve como parceiros em músicas e discos: Luis Vagner, Fábio Júnior, Antônio Borba, Moacir Franco, Paulo Coelho, Pé Zezinho, José Wilson, Ademir Martins – e participações especiais nos CDS de Milton Nascimento, Tónico & Tónico, Wagner Tizo, Sivuca e muitos outros. Como apresentador teve passagens pela TV Brasil, TV Tupi (com o programa “Hallelluyah”), TV Bandeirantes e Record (com o “Brasil Rural), TV Brasília (com o “Brasília em Família”), TV Rio (com “A Grande Parada”), e desde 1996 está na Rede Vida à frente do “Silvio Brito em Família”.