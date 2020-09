Uma lesão na coluna mudou a trajetória e os planos na carreira da lagunense Simone Tomaselli. Formada em Fisioterapia, a mãe de João Pedro e Giovana conta aos leitores do JL como se reinventou e encontrou na costura criativa sua nova atividade.

Há nove anos no ramo, a focalizada recorda como tudo começou: “Paralelo a profissão na qual me formei, sempre fui muito chegada ao universo da costura. Adorava presentear os amigos e familiares com as produções que fazia. Com a chegada da maternidade e o meu problema de saúde, acabei transformando o hobbie em profissão. Amo o que faço. É um dom que Deus me deu”.

Filha de dona Maria Salete e de “seo” Amador, ela teve na avó materna sua grande inspiração e incentivadora: “Ela era uma costureira e bordadeira de mão cheia. Foi minha avó quem me deu minha primeira máquina de costura aos 12 anos e isso foi um grande incentivo para me empenhar e aprender mais”.

Casada com Marcos Vinicius, dona de uma rotina intensa, ela concilia a profissão com a demanda da maternidade: “Além de empreendedora e proprietária do ateliê Eu Que Fiz by Mone, sou mãe de dois, e responsável por todos os cuidados com a casa. Profissionalmente procuro me organizar com um planner por semana. Preparo todas as artes, separo os projetos e cumpro a meta do dia. Com a pandemia e os filhos em aula não presencial, intercalo o serviço com as aulas, lanches, compras e assim seguimos. Mas faço tudo com muito amor, então o fardo fica mais leve”.

Sobre sua atividade, ela explica melhor sobre o que desempenha: “Minha área de atuação é enxoval, decoração para bebê e lembranças em geral, na linha de bordado e sublimação. Cada peça produzida é única, pensada para cliente, planejada e feita com muito carinho. Esse é meu diferencial, personalizar cada peça e torna-lá única”.

Entre os desafios vivenciados, ser reconhecida é o maior deles: “Ganhar espaço com tantas marcas por aí, ser vista requer muito empenho. Mas acredito que estou no caminho certo. Faço das minhas peças minha vitrine, capricho no acabamento, no atendimento e isso me trás mais clientes”.

Natural de Laguna, Simone chegou a morar em outra cidade, mas com a conclusão da graduação, optou por retornar: “Gosto do ar pacato, da cordialidade do povo, das facilidades de cidade pequena. Mas queria muito ver o nosso município com mais industrias. Isso traria mais oportunidades de emprego”.