Sônia Zanini

Ela nasceu em Criciúma, em 18 de abril de 1954, filha de Maria (Carlessi) e de Avelino Durval Régis de Souza. Fez o primário e o secundário no Colégio Michel, da capital do carvão e formou-se em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduada em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, também do Rio Grande do Sul. Em 1979 casou-se com Jorge Tadeu Zanini, com quem teve três filhas: Gabriela, Letícia e Maria Luiza e um neto Luiz Henrique. Sônia começou sua vida profissional no Laboratório Bioclínico Criciúma, Unidade Sanitária e na Drogaria e Farmácia Catarinense. Seu espírito voluntário ali já se fez presente, sendo uma das fundadoras da Escola Especial Diomício Freitas. Em 82 veio para Laguna com o esposo, o médico, dr. Jorge Zanini e as duas primeiras filhas ainda pequenas. Aqui desempenhou a função de bioquímica no laboratório da Unidade Sanitária do Centro e depois coordenou a Vigilância Epidemiológica na mesma unidade. Mais tarde foi farmacêutica da Farmácia Econômica. Sempre voltada as ações sociais, em 1984 trouxe para a Apae de Laguna, o importante “teste do pezinho”, programa em que Laguna foi pioneira na região sulina. Aliás, na Apae lagunense ela já ocupou todos os cargos (presidente, vice, secretária, conselho fiscal e hoje no Conselho Deliberativo). Em 1993 foi 1ª dama do Município e como tal desempenhou um trabalho deveras importante, criando a Fundação Irmã Vera que até hoje é responsável pelos projetos sociais do município. Aqui ela também implantou o Conselho Tutelar, sendo o primeiro município do sul a contar com tal entidade. Não podemos esquecer que foi peça fundamental junto com o esposo, o então prefeito Jorge, na conquista do CAIC e o assentamento das primeiras 36 famílias do Alagamar, hoje Vila Vitória. Sônia foi vice-presidente da Creche Padre Augustinho e benemérita do Asilo Santa Isabel, conquistou recursos para viabilizar a construção da nova lavanderia da instituição. Ela também esteve à frente dos preparativos que marcaram os 50 anos do Asilo, resgatando a sua história e homenageando pessoas que contribuíram com a entidade que ampara aos que, em avançada idade, ali estão. Em 1986, foi criada a Pastoral da Criança em Laguna e lá, mais uma vez estava Sônia, emprestando os seus conhecimentos em saúde, higiene e vacinação. O Colégio Stella Maris, onde estudaram suas três filhas, também recebeu as suas ações, liderando movimento para conseguir cimento e assim construir a primeira quadra de esportes do educandário e nas festas de 80 e 90 anos da instituição. Firme e forte, hoje a menina de seus olhos é a Maternidade do nosso Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos, onde criou a Associação de Voluntárias Mamãe-Bebê, incentivando o aleitamento materno, humanização da Maternidade (que inclusive garantiu o título de Hospital Amigo da Criança), 1º Curso para Gestantes, com orientações de equipe multiprofissional, além de promover visitas periódicas às gestantes. Mas com relação ao Hospital, é preciso dizer, também, que, o seu engajamento na luta pela nossa principal casa de saúde, vem de longa data, desde as campanhas nas contas de luz, ocasião em que visitou casa-a-casa, junto com uma equipe, sempre pedindo o devido apoio, pedágios, compra de ar condicionado e de rouparia para o centro cirúrgico, autoclave, entre outros equipamentos. Entre as homenagens que já recebeu aqui, destaque para o troféu amiga e benemérita do Asilo Santa Isabel e o título de cidadã lagunense, entregue pela

Câmara Municipal de Vereadores.