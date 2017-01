Stand Up Comedy : Laguna recebe Bruninho Mano e Renato Albani

O humor tem endereço certo hoje (20) na terra de Anita. À partir das 21 horas, no Atlântico Sul Hotel, o espaço recebe os comediantes Bruninho Mano e Renato Albani, com o show Sorocaba Comedy Club. Os últimos ingressos podem ser adquiridos no hotel. Confira no box, um pouco mais sobre o histórico dos artistas que estarão em Laguna essa noite.

Bruninho Mano

Nascido em 21 de dezembro de 1990, em São Roque, no interior de São Paulo, Bruninho Mano começou na comédia em 2010. Realizando apresentações em diversas cidades do Brasil, como Curitiba-(PR),Belo Horizonte (MG), São Paulo e Campinas (SP), entre outras. Fez shows em diversas casas consagradas do humor como Bar Ao Vivo,Bervely Hills,Curitiba Comedy e Era Só Que Faltava. Já dividiu o palco com artistas como Nany People, Luiz França, Carol Zoccoli,Fabio Silvestre, Rogério Morgado, Marcos Castro, Fabiano Cambota, Mauricio Meirelles, Rogério Vilela e Rodrigo Caceres (Zacarias Cover).

Renato Albani

Capixaba, tem 30 anos, é Engenheiro Eletricista de formação e, sem saber, começou a fazer comédia na escola, quando seus professores davam a ele os 5 minutos finais de suas aulas pra ele fazer imitações e contar piadas, mas, foi em 2010 quando passou a integrar o grupo Comedia 027 que se profissionalizou no assunto.

No Espírito Santo esteve em cartaz por mais de 3 anos semanalmente no bar Mercearia Botequim, além de se destacar no cenário capixaba como grande revelação do humor do estado.

Hoje mora em São Paulo. Já se apresentou com grandes nomes do humor nacional como: Diogo Portugal, Ricardo Pipo da Cia. Melhores do Mundo, Murilo Gun, Marcos Castro, Mauricio Meirelles, Marcelo Marrom, 3tosterona, Bruno Motta, Fabio Rabin e com o grupo Comédia em Pé.

Tem em seu currículo mini temporadas no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília participando de alguns dos maiores shows de Stand Up do Brasil e participações no programa Tudo é Possível com Ana Hickman da Rede Record, The Noite com Danilo Gentili do SBT e Roberto Justus Mais.

Já se apresentou em eventos de empresas como Banestes Seguros, Jr Archievement , Vale, Redbull , Grupo Sá Cavalcante, FAVENI, Lorenge S.A, VIVO, CREA-ES, Civit, PMI-ES, Espírito Santo Convention & Visitors Bureau.

Renato é multi-facetal, faz stand-up comedy, conta anedotas (piadas de conhecimento geral) como ninguém.

Como roteirista fez a oficina de Roteiro com José Roberto Torero (2014) em Vitória no festival Vitória Cine Vídeo e o curso de roteiro para estórias ficcionais com Thiago Fogaça (2014) em São Paulo.

É co roteirista da peça “Na minha tem, na sua tem e na dos outros também” em cartaz em Vitória em 2013, fez a supervisão de roteiro do DVD “Um gordinho e um violão” do humorista Dinho Machado, também supervisão de roteiro da peça “Comédia em preto e branco e a cores” com os humoristas Dinho Machado e Rodrigo Capella, também supervisão de roteiro do mestre de cerimônias e show corporativo do ator Marcelo Serrado.

Serviço

Quando: Hoje (20) às 21h.

Onde: Hotel Atlântico Sul.

Quanto: Antecipados R$ 30,00 e na hora R$ 40,00.