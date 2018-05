Star Wars Day – O dia de celebrar mais que um filme, um ícone da cultura pop mundial

Neste dia 4 de maio é comemorado o Star Wars Day. A data foi escolhida por lembrar uma das célebres frases do filme: May the Force be with you. Que significa: Que a força esteja com você. E como nos EUA é comum usar o nome do mês antes do dia, teríamos então: May, 4th (forth). Aí como o som da palavra forth (quarto), que se refere ao quarto dia do mês, é parecido com o force, os fãs começaram a fazer esse trocadilho e a utilizar a data para comemorar todo o universo criado. No dia de hoje são comuns diversas manifestações, encontros e feiras que reúnem os fãs e divulgam filmes, séries e produtos relacionados.

Star Wars, desde o seu lançamento, se tornou um fenômeno mundial, mudando a história do cinema e da cultura pop. Engana-se quem pensa que a “modinha” é recente. Aliás, pode-se dizer que esta é uma das modas mais duradouras que já vivemos. Nem as calças boca-de-sino ou os cabelos de tigela duraram tanto tempo quanto os sabres de luz e o poder da Força.

Quando estreou, lá em 25 de maio de 1977, Star Wars nem parecia ser um filme que faria tanto sucesso. Tanto que estava disponível em menos de 50 cinemas dos EUA. Nem os produtores da Twentieth Century Fox acreditaram que a ideia de George Lucas daria tão certo e, por isso, cederam a ele os direitos de comercialização da marca. Ou seja, todos os lucros provenientes de bonecos, livros, camisetas e tudo mais relacionado ao filme, iria para os bolsos do querido Georginho.

As filmagens do filme passaram por diversos problemas. O elenco sofreu com o sol do deserto, o perfeccionismo de George, a falta de dinheiro, os atrasos e muito mais. Dessa forma, o filme que estava previsto para o natal de 1967, acabou ficando para maio de 77. Se você quer ver muitos outros detalhes e saber mais sobre como foram as gravações desse primeiro filme e dos outros dois, veja o documentário (disponível na netflix) Star Wars, Empire of Dreams. Seria impossível fazer um texto contendo tudo que este documentário traz de informação e curiosidades sobre a saga. Portanto, fica aqui a excelente recomendação.

Uma coisa interessante que este documentário mostra é o processo de seleção do elenco do filme. Inclusive, era cotado para o papel de Han Solo, no lugar do Harrison Ford, um jovem ator chamado Kurt Russel, conhece? Já pensou?

Mas apesar da pouca fé de alguns, o filme fez um baita sucesso e, algumas semanas depois, já estava passando em mais de mil cinemas dos Estados Unidos. Inclusive, naquele ano, o filme foi recorde de bilheteria, faturando quase o dobro do campeão do ano anterior, o aclamado longa de Steven Spielberg, Tubarão. E, como se não bastasse, Star Wars foi um sucesso no mundo inteiro, sendo considerado um dos primeiros blockbusters a atingir os quatro cantos do globo. Por conta disso, ficou mais de dois anos em cartaz nos cinemas ao redor do planeta e sua arrecadação mundial bateu todos os recordes de anos anteriores. E falando em arrecadação, ao longo desses 40 anos, a franquia já faturou mais de 7 bilhões de dólares, só em bilheteria no cinema!!

São vários os motivos que levaram Star Wars a virar um fenômeno. Podemos ver alguns deles no já citado documentário e também em um excelente vídeo do canal Nerdologia, disponível no Youtube com o nome: Guerra nas Estrelas e o mundo.

Mas, por hora, cito um dos principais motivos: os efeitos especiais. Hoje em dia vemos o filme da década de 70 e não acreditamos em como as pessoas gostavam daqueles efeitos. Mas, para a época em que foi lançado, eles representaram um marco importante na história do cinema. Muitos efeitos foram produzidos em computador, uma coisa totalmente fora do comum na época. Grande parte dos cenários foi filmado usando miniaturas, criando sensações de perspectiva e movimento como nunca foi visto antes.

Outro grande mérito de George Lucas foi criar uma história tão cativante e universal. O drama familiar da trama, os personagens bem construídos, uma história fácil de acompanhar e entender, mas que, ainda sim, tem suas surpresas, foram elementos fundamentais para o sucesso. A história de Star Wars criou novas palavras, novos conceitos, novas ideologias. Um novo universo, saiu da mente do jovem e promissor cineasta.

E ainda temos um detalhe importante: a história se passa numa galáxia muito distante. Ou seja, dificilmente algum grupo, nação ou raça vai se sentir incomodada com este filme. E em uma época de guerra fria, onde o mundo estava dividido, um filme que fala de seres e conflitos de uma galáxia bem longínqua, tinha tudo pra ser um sucesso em todos os cantos.

E foi! Star Wars virou um ícone da cultura pop, presente em músicas, séries, camisetas, bonecos, livros e até uma religião! Sim! Os seguidores dos preceitos da Força são conhecidos como Jedaístas e já estão espalhados por todo o mundo. No censo inglês de 2001 foram mais de 390 mil pessoas que se declararam Jedis, o equivalente a 0,8% da população, superando o número de adeptos do budismo e do judaísmo.