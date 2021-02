Stella Maris retorna às aulas com nova rotina, cuidados e série de adaptações

Preparado para os novos tempos, sempre pautado no compromisso com o futuro agora, o nosso Colégio Stella Maris, na segunda-feira, 8, recebeu seus alunos dos Ensinos Fundamental e Médio para o retorno às aulas, colocando em prática o plano de ação seguro e responsável.

Anteriormente, no dia 5, foi dado início as aulas na Educação Infantil. Diferente dos anos anteriores, sem abraços, mas com todo cuidado e acolhimento, os pequenos puderam vivenciar o encantamento que o ambiente escolar proporciona.

Com uma rotina reorganizada, modelo de ensino híbrido, presencial e remoto, o Stella Maris está comprometido com a segurança, com o cuidado emocional de seus alunos e colaboradores e na busca incessante pelo fortalecimento do laço entre família e colégio.

Entre os cuidados com nossa comunidade escolar e seguindo o Plano de Contingência com base no modelo elaborado e aprovado no âmbito do Comitê Técnico Científico da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, o colégio adotou inúmeras medidas, entre elas, a aferição da temperatura de todas as pessoas previamente a seu ingresso nas dependências do estabelecimento de ensino, por meio de termômetro digital infravermelho, vedando a entrada daquela cuja temperatura registrada seja igual ou superior a 37,8 (trinta e sete vírgula oito) graus Celsius, a oferta de álcool em gel em todos os ambientes da escola e em locais estratégicos e de fácil acesso, como entradas e saídas e a disponibilização de corredores em sentido único, para coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída de alunos e trabalhadores, respeitando o distanciamento mínimo entre pessoas.

No que diz respeito aos espaços físicos, todos sofreram readequações respeitando o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) em sala de aula e as atividades de Educação Física são realizadas em espaço aberto e com distância de 2 (dois) metros de distância entre alunos.

Equipamentos que possibilitam a retirada de água apenas em copos descartáveis, assim como, disponibilidade de álcool em gel ao lado do bebedouro para higienização das mãos antes e após a retirada da água estão ao alcance de todos.

A rotina de higienização foi ampliada ainda mais, com a limpeza dos pisos das áreas comuns a cada troca de turno, com soluções de água sanitária ou outro desinfetante e materiais e utensílios de uso comum, como colchonetes, tatames, são higienizados após o uso.

Outra mudança na rotina escolar, diz respeito ao acesso dos pais, responsáveis ou visitantes ao interior da escola. No novo formato, os alunos devem ser deixados na portaria e a equipe responsável realiza o acolhimento, aferimento da temperatura, desinfeção das mãos e o encaminhamento as salas de aula.