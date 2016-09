Stella Maris, sempre o grande colégio

Estabelecimento escolar que muito orgulha Laguna e sua gente, no sábado (27), promoveu o Dia da Família, oferecendo momentos de lazer e descontração entre alunos, pais, professores, diretores e funcionários, tudo com prática de esportes como basquetebol, handebol, futsal e claro muita alegria e cordialidade. Na sequencia de fotos, alguns dos grandes momentos da “família Stella Maris”.

Os filhos deste solo

Ontem (1º) à noite, em parceria com o IPHAN e apoio de AnjoSom Sonorização, alunos do Stella apresentaram uma interessante encenação teatral.