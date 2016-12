Stella Maris tem obras de reforma e festeja aprovação de alunos no vestibular

Ao mesmo tempo em que festeja a aprovação de muitos de seus alunos no exame vestibular, o Colégio Stella Maris, orgulho da educação em todo o sul, passa por uma grande reforma em suas instalações, em busca de assim dar mais conforto aos que ali estudam e trabalham.

As obras

Um dos colégios mais antigos da região, onde já estudaram alunos ilustres, está passando por uma remodelagem após longos anos de existência. A reforma iniciada nesse semestre terá em breve sua primeira parte concluída. A obra que está dividida em pequeno, médio e longo prazo apresentará um novo colégio com estruturas que otimizem o espaço para o aluno de todos os níveis de ensino. A primeira etapa é a troca de todo o telhado, forro, instalações elétricas e hidráulicas da instituição, bem como uma revitalização da área da Educação Infantil que será apresentada nos próximos meses. A obra está sendo realizada com muita qualidade e agilidade tendo como foco o bem estar de seus alunos.

Formatura

No último dia 15, foi realizada a formatura das turmas do 9º ano e terceirões, claro com a presença de pais e familiares, felizes com a grande conquista.

Aprovados no Vestibular

A destacar nesta edição a relação de alunos do Stella aprovados nas provas de Vestibular:

Alice Ferreira Goulart, Gabriele Pereira Rosa e Vitória Marques Romais, em Direito, pela Unisul; José Marcos Cardoso e Leonardo de Souza Setubal Hugen Alves, em Engenharia Elétrica, pela Unisul; Gabriella Ferreira Machado em Engenharia de Pesca, pela UDESC e Psicologia, pela Unisul; Ana Carolina Vieira, Medicina Veterinária, pela Unisul; Giulliana Pereira de Quadra, em Engenharia Química, pela Unisul; Letícia Rosa da Silva, em Engenharia de Pesca, pela Udesc e em Medicina Veterinária, pela Unisul; Letícia Valério Floriano, em História, pela Unisul; Lícia Albino da Silva, em Design de Interiores, pela Faculdade Senac; Sofia Cardoso Righetto, em Publicidade & Propaganda, pela Unisul e Vitor das Neves Cardoso, em Engenharia de Materiais, pela Unesc.

Lembrando que o Stela Maris teve também um grande número de alunos aprovados da turma de segundo ano, em fase apenas de preparação.