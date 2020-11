Aos 33 anos, a lagunense Suellen Santana Junqueira comemorou ainda esta semana 10 anos de serviços prestados a loja Kilojão. Atuando no administrativo, a focalizada, que já foi auxiliar de dentista, recorda como tudo começou: “Eu havia ganho meu primeiro filho e fiquei algum tempo em casa. Ao retornar ao mercado e buscar serviço, surgiu uma vaga como crediarista. Comecei para suprir a demanda do Natal. Após isso, consegui uma oportunidade no escritório da loja, onde estou até hoje”.

Filha de dona Lourdes e do saudoso “seo” Jamir, ela garante gostar muito do que faz: “Gosto do meu dia a dia . O contato com os fornecedores, organizar e realizar pagamentos, toda uma parte burocrática. Preciso estar sempre com tudo em ordem, o mais organizado possível”, explica.

Casada com Márcio, também sendo mãe de Mário e “mãe de coração” de Beatriz, sua rotina inicia por volta das 7h: “Acordo, me arrumo e na companhia do meu marido, sigo para o meu trabalho. Faço o horário comercial e no fim do dia ainda gosto de ir à academia ou a igreja”.

Quando questionada se fosse lhe dado a oportunidade de voltar no tempo, Suellen garante que faria tudo igual: “Sou feliz e realizada com minhas escolhas. Elas me levaram a um bom lugar”.

Com planos de aprimorar ainda mais seus conhecimentos na área em que atua, nas horas de folga a profissional busca estar na companhia da família: “Gosto de ficar com meus filhos e meu marido, passearmos quando é possível e frequentarmos a nossa igreja”.