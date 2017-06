Surf: 57 atletas participaram do campeonato

O 2º Campeonato de Surf, realizado nos Molhes da Barra, no último final de semana, em promoção da Associação de Surf de Laguna, teve a participação de 57 atletas de todo o Estado. Ao final, surfistas de Laguna, Imbituba, Garopaba e de São Francisco do Sul estiveram entre os vencedores das quatro categorias, todos premiados com troféus, kits da Oceano e pranchas da RWS Surf Designer.

Os vencedores

Categoria Mirim – 1º lugar – Kailan Kortez, 2º lugar – Carlos Henrique, 3º lugar – Kael Kortez e 4º lugar – Ianni dos Santos.

Categoria Master – 1º lugar – Alexandre Marques, 2º lugar – Fernando Castro, 3º lugar – Leandro Elias e 4º lugar – Henrique Buchelle.

Categoria Open – 1º lugar – Luan Garcia, 2º lugar – Arthur Ferreira, 3º lugar – Jonas Oliveira e 4º lugar – Ronaldo Santos.

Categoria Kahuna – 1º lugar – Rogério Pereira, 2º lugar – Roni Willian, 3º lugar – Carlos Santos e 4º lugar – Otomar Ribeiro.