Surf: Associação de Laguna (ASL) promove o 2º campeonato e homenageia surfista da terra

A Associação de Surf de Laguna (ASL) vai promover o 2º campeonato de surfe, amanhã (10), no tradicional point dos Molhes da Barra, a partir das 8h, homenageando o saudoso surfista lagunense Thomaz Bonazza Viana, mais conhecido como “Thomazinho”.

Os atletas vão competir nas categorias open, master, mirim e kahuna. As inscrições poderão ser feitas antecipadamente, no valor de R$50.

O evento será patrocinado por By Chelo Surf Shop, Oceano, ASL e RW Shape Design, com apoio da Fecasurf (Federação Catarinense de Surfe), Rádio Transamérica, Jornal de Laguna, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal.

Além do campeonato, durante todo o evento haverá exposição de arte promovida pela Casa do Artesanato e serviço de gastronomia.

A premiação dos atletas será realizada após o final do evento no El Chicano, com música ao vivo.

A Associação de Surf de Laguna é uma entidade sem fins lucrativos, criada com o propósito de promover o município e desenvolver projetos direcionados ao esporte, com destaque para a prática do surfe e campanhas de conscientização ambiental.

Atualmente à frente da ASL, como presidente, está o comerciante Marcelo Schmidt Massih. Para ele a importância de promover este evento é uma forma de reunir todo o público, não só do surfe, para apreciar o esporte e curtir as belezas naturais da cidade. “Nossa próxima ação é produzir um projeto para a criação de uma escola de surfe, aproveitando também o espaço para a prática de outros esportes como o futebol, skate, e muitos outros”, finalizou Massih.

Para obter mais informações entrar em contato com José Orlando Castro, através do telefone: 98462-8918.

(Por Denise Pegorara)