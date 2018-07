Sustentabilidade da Europa para SC

A importância da reciclagem está atrelada ao desenvolvimento sustentável de uma região. E a Agroforte e Marinho, empresas catarinenses que reaproveitam resíduos de proteína animal levarão os Diretores Luiz Leme Júnior e Edson Argenton e o Gerente Industrial, Rodrigo Santos, para Alemanha, Portugal e Dinamarca. O grupo gestor viaja neste fim de semana com o objetivo de trocar experiências e buscar a tecnologia de ponta desses países que são referências mundiais, quando o assunto é iniciativas sustentáveis. A Marinho, com sede em Camboriú, e Agroforte, com base nas cidades de Laguna (ao alto) e Biguaçu, beneficiam por dia, cerca de 200 e 300 toneladas, respectivamente, de resíduos de peixe e carne que iriam parar em aterros sanitários ou lixões. De forma consciente e contando com a parceria de açougues, peixarias e mercados públicos, as duas empresas transformam todo esse resíduo em farinha, óleo e sebo.