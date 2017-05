Uma profissional com muito amor pelo que faz e que esbanja desenvoltura no atendimento ao público. Assim podemos começar a coluna desta edição, que retrata a trajetória de vida de Taíse Justino Porto, vendedora em uma papelaria no centro da cidade, que aos 24 anos concilia o trabalho com as funções do lar e os cuidados com a filha.

No ramo há um ano e meio, a focalizada que já desempenhou a função de babá, aponta o que mais gosta em seu atual emprego: “A oportunidade de interagir com as pessoas diariamente, fazer novas amizades, crescer e aprender cada dia mais”, avalia, sem deixar de acrescentar o principal desafio:” Por lidar com todo tipo de cliente, é preciso muito jogo de cintura de minha parte. Apesar de abordar à todos sempre com muita simpatia, nem sempre tenho uma boa recepção. O objetivo é tentar quebrar essa barreira, cativar e mostrar disposição no processo de venda”, explica.

Casada com Diogo e mãe de Marina, ela se considera satisfeita por morar em Laguna, mas claro, como todo lagunense, tem o desejo de ver a cidade em tempos mais prósperos: “Gosto da tranquilidade que nosso município oferece, mas ainda temos muito o que crescer. Como mãe, sinto a carência de programações culturais e me revolto com o descaso com as nossas áreas abertas, como parques e praças, que poderiam ser usados pela população aos fins de semana”.

Nas horas de folga, é para família que procura dedicar seu tempo: “Passo tanto tempo em função do serviço, que meus dias livres são integralmente dedicados a minha filha e meu marido. Gosto de conciliar, criar algumas programações que fujam da rotina e ao mesmo tempo aproveitar nossa casa, curtindo a companhia e a oportunidade de estarmos juntos”.

Para o futuro, a vendedora vislumbra a possibilidade de montar seu próprio negócio: “Não me vejo longe do comércio, mas também não quero ser funcionária para o resto da vida. Minha expectativa é a de daqui alguns anos, dedicar minha energia em algo que seja meu, que possibilite uma perspectiva de crescimento”, finaliza.