Filha de dona Maria de Lourdes e de “seo” Itamar, Talita Santos Cornélio não poderia estar em outra área que não fosse a sala de aula. Professora em cursos de Graduação e especialização em Capivari de Baixo, a focalizada confessa que sempre alimentou o desejo de seguir carreira na área: “Poderia definir como um sonho, meta e ouso até mesmo dizer, que desde cedo despertava alguma vocação”, avalia a lagunense que ainda acrescenta: “Nesse caminho que venho trilhando, constatei que existe uma profunda diferença entre dar aula e ser professor. Dar aula é muito bom, é compartilhar conhecimento, propagar a informação e exige esforço, dedicação e preparo. Ser professor é, muito antes de ser uma profissão, uma das formas mais genuínas do amor. Como já dizia o grande mestre Paulo Freire, eu nunca poderia pensar em educação sem amor. É por isso que me considero um educador, pois acima de tudo, sinto amor”

Casada há 16 anos com Geison, mãe de Cauan, Cauê e Caio, Talita define sua rotina como uma verdadeira “correria”: “Minha demanda é intensa. Claro que as férias me permitem um ritmo mais calmo, já que no momento além dos cuidados com a casa e os filhos, colaboro com meu marido, ajudando na parte administrativa da empresa dele. No decorrer do ano, é preciso me desdobrar em muitas “Talitas”. Mas gosto de verdade de cada uma das minhas funções, seja mãe, esposa ou professora”.

Para conquistar o sonhado diploma da graduação, ela precisou de muita determinação e empenho: “Engravidei muito cedo, mas mesmo vivendo como dona de casa, nunca deixei de ler, o que me ajudou muito, mesmo depois de sete anos afastada da escola. Quando voltei aos estudos, estava grávida e já tinha dois filhos, um deles com dois anos. Quando o caçula nasceu, o levava comigo para faculdade. E assim consegui concluir a faculdade de Educação Física”.

Apaixonada por Laguna, ela avalia o que, em seu ponto de vista, falta para o tão sonhado desenvolvimento da cidade: “Temos tanto a ser mostrado, tanto para ser explorado turisticamente. Alimento o pensamento de que se cada um fizer sua parte podemos ir longe. Se na entrada da cidade, os moradores recebessem algum incentivo por manter a frente de suas casas mais bonitas. A implantação de um curso de Turismo na UDESC, para que os jovens tragam idéias e inovações. Muitos empregos poderiam ser gerados com a profissionalização dos atrativos turísticos que temos”, finaliza.