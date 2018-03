Se grande parte das mulheres ama tudo que diz respeito a moda, imagine então a oportunidade de trabalhar no meio e estar sempre ligada em tudo que é e será tendência! Esse é o dia a dia da vendedora da loja PKS Tamires Costa da Silva, que após algum tempo exercendo a função de auxiliar de saúde bucal, decidiu dar um novo rumo a sua carreira e investir em um novo segmento e hoje já acumulando sete anos de experiência no ramo do comércio.

Filha de dona Simone e de “seo” Natalino, ela revela aos leitores um pouco do que é a sua rotina: “Tenho as manhãs livres, período o qual aproveito para cuidar da minha filha e realizar as atividades domésticas. À tarde, deixo a Luíza na escola e sigo para loja. Às 19h30 meu marido vem me buscar e vamos para casa juntos”, explica.

Quando questionada sobre os requisitos necessários para quem atua na área, Tamires avalia: “Prestar um bom atendimento é essencial. Durante o processo de venda é preciso persistência e muita paciência. Paralelo a técnica, acho que quando se ama o que faz, não tem erro. O bom resultado é consequência”.

Sobre o que há de melhor na profissão, a vendedora destaca: “Saber que de alguma forma estou ajudando uma mulher a levantar ainda mais sua auto estima, fazendo com que se sinta ainda mais poderosa é algo muito prazeroso. O poder de uma roupa nova é inegável”. E ainda acrescenta: “A melhor sensação é quando vejo que consegui atingir o que me proponho todos os dias. Com a cliente saindo satisfeita e feliz da loja com a peça que foi adquirida”.

Se o assunto é Laguna, a criciumense tem seu ponto de vista: “Venho de uma cidade com um ritmo muito mais intenso. A calmaria e simplicidade dessa terra me conquistou. Amo morar em Laguna”.

Nas horas de folga, é na companhia da família que ela procura estar: “Não importa o roteiro, desde que esteja com os meus amores. Seja passeando, ou assistindo televisão no conforto de nossa casa, o fundamental é estar ao lado do meu esposo e da minha filha”.

Sobre o futuro, Tamires procura não fazer muitos planos: “Minha única meta de vida é ver minha filha crescer com saúde. Claro que tenho sonhos e projetos, mas procuro deixá-los mais nas Mãos de Deus. Sei que não há lugar melhor pra estarem. Ele se encarrega de trazer o que for melhor pra mim”.