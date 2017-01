O Profissional em Destaque desta edição é para despertar a fome. Também pudera, a coluna apresenta a responsável pelos recheios da Pizzaria da Praia, Tatiana Francisco Silveira, que conta aos leitores um pouco do seu dia a dia e da trajetória de vida de uma chefe de cozinha.

Lagunense, filha de “dona” Lenita e do “seo” Nelson, a focalizada teve no universo da confeitaria sua primeira oportunidade de trabalho: “Comecei na padaria de um supermercado. Ali, fui tomando gosto pela atividade, me aprimorando, crescendo profissionalmente e até mesmo seguindo função semelhante em outros lugares, até ser convidada para trabalhar na pizzaria”, explica. Comemorando dois anos de casa, ela se diz satisfeita na função que exerce: “Estou muito feliz. Sou movida a desafios e quando me vi à frente do novo, isto é, elaborar os sabores das pizzas e incrementa-las, não pensei duas vezes e aceitei o convite. Posso dizer que não tenho dia ruim dentro da cozinha”, brinca.

Conduzindo sua equipe, Tatiana, que sempre gostou de cozinhar, elenca o que mais lhe satisfaz: “Além da busca constante pelo aprimoramento e pelas novidades, sempre gostei de culinária e lidar diariamente com isso é uma realização pessoal”.

Paralelo a atividade, ela concilia o serviço na pizzaria com a confecção de doces e salgados: “Como tenho o dia inteiro livre, além das atividades da casa, tenho clientes que procuram por meus serviços, seja para doces de festa, como também pratos mais elaborados. Vivo na cozinha e confesso que não haveria lugar melhor para passar os meus dias”, lembra.

Quando questionada sobre Laguna, abre o coração: “Já morei em outras cidades, mas não me adaptei. O trânsito intenso, a correria, a falta de cordialidade entre as pessoas, que pouco se conhecem. São tantos os motivos que me fizeram voltar. Aqui encontro tudo que preciso, o deslocamento é fácil e os moradores sempre possuem algum tipo de vínculo”, avalia.

Sobre o futuro, a focalizada pretende investir em conhecimento: “Quero muito fazer uma faculdade na área da gastronomia. Aprimorar e expandir meus conhecimentos nunca será demais e com toda certeza me abrirá cada vez mais portas”, finaliza.