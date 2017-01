TEMPEL: Do Farol para o mundo

Graças a decisões dos empresários Galdino Santana de Limas e Herbert Tempel, da TEMPEL, Laguna e muito especialmente a Prainha, no Farol de Santa Marta, terá resolvido um de seus sérios problemas, com a implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), fornecendo gratuitamente, sem ônus para o município, todos os equipamentos.

Uma vez instalado, o que deve acontecer em 15 dias, o hoje projeto servirá como um showroom, onde a empresa fará apresentações e utilizará o espaço para sua campanha de marketing “Do Farol para o Mundo”, comprovando que é possível tratar o esgoto com baixo custo e sem deixar passivo ambiental.