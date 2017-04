Temporada 2017: Balanço aponta mudança no perfil do turista

Pesquisa da Fecomércio SC foi realizada em Laguna e em outras quatro cidades do Litoral Catarinense

A retração econômica brasileira e a mudança no perfil dos turistas que circularam em Laguna e em outros quatro municípios de SC, no verão de 2017, impactaram no comércio e turismo. Se por um lado os resultados no caixa das empresas foram aquém do projetado pelo setor, quem desfrutou dos principais destinos do litoral catarinense fez uma avaliação bastante positiva e 93,6% pretende voltar.

Os principais indicadores da temporada compõe a Pesquisa Turismo de Verão 2017, apresentada pela Fecomércio SC e debatidas por autoridades do setor na segunda-feira (27). Os dados foram levantados com turistas e empresários nas cidades de Florianópolis, Balneário Camboriú, Imbituba, São Francisco do Sul e Laguna.

Avaliação da temporada

Entre os 17 indicadores avaliados pelos turistas com notas de 0 a 5, a categoria melhor pontuada foi a Experiência (4,49), que leva em conta informações subjetivas, como nível de diversão na viagem, fuga da rotina diária, o quanto esqueceu do cotidiano e beleza da cidade (natural e construída). Já a nota mais baixa foi para a categoria acesso (3,45), que inclui banheiros acessíveis, vias de acesso, mobilidade e transporte, horário de funcionamento dos Bares e Restaurantes, Comércio e Atrativos Turísticos.

O estado recebeu a nota média de 3,85: chama a atenção a diferença na percepção dos estrangeiros (4,05) e brasileiro (3,82).

“Cabe a nós que representamos o setor em Santa Catarina explorar todo o potencial do Estado, da Serra ao nosso Litoral exuberante, criando um ecossistema de empreendedorismo e turismo de qualidade. Esta pesquisa é uma ferramenta para o planejamento e desenvolvimento do setor turístico nas esferas públicas e privadas. A avaliação aponta diversas oportunidades de melhoria, principalmente na categoria de acesso”, pondera o presidente da Fecomércio SC, Bruno Breithaupt.

Impactos para empresários

Mais da metade dos estabelecimentos comerciais (56,4%) contrataram colaboradores extras para o verão 2017, embalados pela supertemporada de 2016 (26,7%). Com gasto médio enxuto (R$ 135,28%), o faturamento caiu 14% no período. Na perspectiva destes empresários, o movimento de clientes foi insatisfatório e recebeu a pior avaliação dos últimos anos. Apenas 46% dos gestores emitiram opinião positiva (40% bom e 6% muito bom).

O setor de hotelaria também registrou retração do faturamento em relação ao ano anterior (12,5%), a primeira queda desde 2013. Na comparação com os demais meses, o segmento teve aumento de 37,1%, o menor da série histórica. O gasto médio por cliente nos estabelecimentos foi de R$ 645,53, com taxa de ocupação dos leitos de 75,5% – a menor nos últimos cinco anos. A opinião do setor, no entanto, foi positiva para 62%: 44% bom e 9% muito bom).