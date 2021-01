The Beers e os mais carentes – Banda arrecada e distribui duas toneladas de alimentos

Em live das mais visualizadas e compartilhadas, a conhecida banda lagunense The Beers, formada por profissionais das mais diversas áreas (Coronel PM, Odontólogo, Professor, Comerciante, Oficial de Justiça e Técnico da Casan) arrecadou mais de duas toneladas de alimentos que certamente fizeram a diferença para mais de 100 famílias na esperada noite de Natal e que são assistidas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Laguna e Creche Irmã Maria, do bairro Barbacena.

Segundo Jefer Francisco Fernandes, um dos músicos que integram a banda, juntamente com Henrique Constantino, Luciano Villa, Luciano Pessoa, Mário Alano e Rodrigo Martinho o grupo foi apenas uma ferramenta que despertou e canalizou o espírito solidário de cada um de nós, levando à mesa daqueles irmãos carentes um pouco de alimento e esperança.