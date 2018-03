A terça-feira (20) foi lembrada pelo dia do contador de histórias. A data, que teve origem na Suécia, tem como intuito principal, promover e reunir os contadores de todo o mundo. E Laguna, claro, tem os seus representantes. Um deles é o ator e poeta lagunense Thiago Santhiago, que tem sua formação em Jornalismo e remete ao pai, “seo” Alaor, a influência para sua escolha: “Ele era radialista, o que me fez vivenciar de perto seu amor pela profissão e foi ele, meu primeiro diretor, quando tive que declamar um poema na escola. Mas, tenho a impressão que esse ofício é herança de outras vidas. Costumo brincar com a frase que não fui eu quem escolhi o teatro, ao contrário, foi ele quem me escolheu”, confidencia. Há 13 anos dedicando-se à contação de histórias, atividade que conciliou por três décadas com a função de funcionário público, Thiago aponta as características essenciais para quem atua na área: “O fazer teatral é um ofício coletivo, uma verdadeira engrenagem onde todas as peças devem funcionar se não perfeitamente, mas, buscando tal. Cooperação, essa é a característica básica, unindo ainda a dedicação e a presença do público. Na contação, em especial, saliento a harmonia e inteiração”. Apaixonado pelo que faz, aponta o que vê de melhor: “Poder viver mais de mil vidas em apenas uma encarnação. Levar felicidade e alegria aos filhos de Deus, meus irmãos”. Sobre sua rotina, ele define: “É intensa. Acordo,cuido da casa, decoro textos, escolho histórias, ensaio, crio figurinos, cenários, seleciono trilhas, corro atrás de apresentações. Minha vida não tem rotina. Estudo muito meu oficio e há mais de três anos concilío com os estudos da Doutrina Espírita”. Quando questionado sobre a possibilidade de escolher uma nova trajetória profissional caso lhe fosse dada a chance de voltar no tempo, responde: “Se mil vidas eu tiver, mil vidas eu darei em prol da arte. Sem pestanejar”. Se o assunto é Laguna, ele se mostra um verdadeiro entusiasta no que diz respeito a cidade: “Gostar é pouco. Eu sou perdidamente apaixonado por essa terra e essa gente. Adoro viver aqui”.