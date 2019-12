Transporte coletivo – Empresa anuncia mudanças em horários

Em face do encerramento do ano letivo e a chegada do período natalino, a Lagunatur, empresa responsável pelo transporte coletivo urbano, está anunciando que a partir de segunda-feira,16, promoverá a mudança e algumas supressões de horários, aliás, em alguns casos, atendendo solicitações do Sindilojas, com cronogramas que venham a atender os comerciários.

Madre-Ribeirão Grande

Até 6 de fevereiro estarão suspensos os horários das 14h30 – Laguna / Madre e Ribeirão Grande (ida e volta), 9h – Laguna / Madre e Ribeirão Grande, 18h – Madre e Ribeirão Grande / Laguna e das 22h35 – Laguna / Madre e Ribeirão Grande (este, somente a partir de 23 de dezembro), com os demais horários permanecendo normais.

Itapirubá

Estão modificados os horários, até 6 de fevereiro, das linhas das 12h – Laguna/ Itapirubá, que será antecipado para 11h30, fazendo percurso Rodoviária / Imbituba via Caputera, logo suspendendo o das 7h45, entre Rodoviária/Imbituba, via Caputera e Itapirubá, com os demais horários permanecendo normais.

Para o período natalino, entre 15 e 22 de dezembro, aos domingos, permanecerão os horários das 7h – Itapirubá via Perrixil, 10h – Centro via Perrixil, 16h – Itapirubá via Perrixil e 22h30 – Centro via Perrixil, com os demais horários permanecendo normais.

Aos domingos, válidos para 15 e 22 de dezembro, serão oferecidos os horários das 7h – Madre, 10h – Centro, 16h – Madre e 22h30 – Centro, com os demais horários permanecendo normais.