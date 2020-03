Troca de partido

Iniciado ontem, 5, irá até 3 de abril, o período que permite a troca de partido de vereadores e deputados. Em Laguna fala-se que os vereadores Kleber Lopes Rosa, o Kek, trocará o PP pelo PSL, Peterson Crippa da Silva, o PP pelo Democratas e Rhoomening Rodrigues, o PSDB pelo PSD. A expectativa é que até o dia 3 sejam efetivadas outras mudanças.

Novo comando no 5º DN

O vice-almirante Henrique Renato Baptista de Souza, no dia 23 assumirá o comando do 5º Distrito Naval, substituindo ao vice-almirante Flavio Macedo Brasil, com transferência marcada para o Rio de Janeiro. Carioca, Souza é o atual diretor de Ensino da Marinha do Brasil. Foi adjunto militar na embaixada do Brasil na Rússia. Responsável pelo patrulhamento e missões de resgate nessa parte do Atlântico Sul, além de guarnecer águas fluviais, nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o 5º DN, conta com cerca de 2,2 mil militares, aí incluídos os lotados nas Delegacias das Capitanias dos Portos de SC em Laguna, Itajaí e São Francisco do Sul.

Temporada sem registro de óbito

Operação Verão 2019/2020 em Laguna, de 2 de dezembro a 1º de março, não teve registrado nenhum óbito, com a maior incidência de casos, 21, ocorrendo na praia do Cardoso. Mas os Bombeiros continuarão desenvolvendo os trabalhos apenas aos finais de semana, nos postos 2 e 3 do Mar Grosso e no Cardoso, do outro lado da cidade.

Mais água para Cabeçuda

Com capacidade de 200 metros cúbicos, a região de Cabeçuda, envolvendo Barranceira, Jardim Juliana e Mato Alto, está ganhando novos reservatórios de água, junto a estrutura já disposta e que deverão entrar em operação na segunda quinzena de março, beneficiando em torno de 2.500 ligações. Segundo o gerente local da Casan, Diego Rodrigues, a empresa está investindo R$ 400 mil.

Sicoob SC/PR

Sistema formado por 39 cooperativas, com 517 agências em 267 municípios, logo 91% do total em Santa Catarina, o SICOOB SC/PR divulgou esta semana que ultrapassou mais de hum milhão de associados, números dobrados nos últimos cinco anos, como disse a imprensa o presidente Rui Schneider da Silva. A agência de Laguna, atende à rua Coronel Fernandes Martins, em frente a Udesc.

Assistência Social

Quinto titular da pasta, indicado pelo Vereador Thiago Duarte (MDB), o ex-vereador José Carlos Mendes Neto, o conhecido Cará, esta semana assumiu a secretaria municipal de Assistência Social, sucedendo a Aderbal Moreira Cardoso, recentemente falecido. Também já estiveram no cargo, Maria de Fátima Duarte, Hirã Floriano Ramos e Tanara Cidade de Souza.

Leilão de imóvel em Laguna

Carla Sobreira Umino, inscrita na Junta Comercial de São Paulo, torna públco que no dia 26 de março às 11h30 realizará o leilão público presencial e online – Banco do Brasil – Cesup Patrimônio, para venda de imóveis em Santa Catarina, exatamente em Blumenau (2), Campo Alegre, Garuva, Lages, Mafra, Penha e Laguna (um prédio com 2 pavimentos, com área de 675,11 m², dentro de um terreno com área de 442,42 m², situado a rua XV de Novembro, sem número, melhor descrito na matrícula 12.475 do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Laguna, com lance mínimo de R$ 778.000,00. O leilão será realizada na Barra Funda, em São Paulo. O edital pode ser encontrado no site www.lancenonleilao.com.br. Informações pelo fone (11)2359.7351.