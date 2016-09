Turismo: Perdemos o Poliba

No final da noite de 3ª feira (6), a cidade soube do falecimento de Anselmo da Silva Joaquim, o conhecido Poliba, ele que, como guia turístico sabia de cor e salteado, a história e os pontos de atração turística de Laguna. Com certeza vai fazer muita falta ao nosso importante setor.

Presença constante no centro histórico, como de costume, ele nunca estava só, afinal, a função de Anselmo da Silva Joaquim era apresentar os lugares, mistérios e belezas da terra de Anita, aos turistas que aqui chegavam.

Em entrevista ao JL em 2007, o guia turístico Anselmo disse que não tinha dúvidas de que nasceu para essa profissão: “A identificação com o que faço é muito forte. Se tivesse de escolher dez vezes, seria dez vezes guia”, brincava o lagunense que quando criança já tinha contato com os turistas. Com nove anos, vendia chaveiros para os visitantes que iam atravessar a balsa em direção ao Farol de Santa Marta. O que ganhava doava para o Asilo.

Mas antes de se dedicar a essa função e se estabelecer em Laguna, o guia teve passagem por outras cidades: Trabalhou como masseiro no Restaurante de comida italiana, Don Carloni, no Jardim Paulista, em São Paulo.

Anselmo recebia cerca de 200 pessoas por mês, e via no Patrimônio Histórico de nossa cidade, nossa maior riqueza, mas alertava que não sentia a cidade preparada para receber os turistas. Para o desenvolvimento, ele defendia que seriam necessárias mudanças, como o melhor acesso a Pedra do Frade e ao Farol de Santa Marta.

O filho de dona Minervina e de “seo” Manoel João Joaquim não conseguia apontar as agruras de seu serviço, mas reclamava que a concorrência era desleal. Nada que pudesse desapontar o guia, que durante os 35 anos em que se dedicou à profissão, acumulou histórias nos passeios que fazia com os turistas. Uma delas, certa vez ele fez questão de contar aos leitores do Jornal de Laguna: Um certo dia recebeu um grupo de mulheres solteiras na faixa dos 50 anos. Quando as levou para visitar a Fonte da Carioca, falou que “quem bebesse daquela água, iria casar”. Não deu outra: Um ano depois, uma das senhoras que fazia parte da excursão voltou à Laguna acompanhada do marido, garantia o nosso Poliba.

Lembrando ainda que em 2004 e em 2008, ele foi candidatoa vereador e mesmo não sendo eleito, obteve boas votações.