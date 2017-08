Udesc forma novas turmas de Arquitetura e engenharia de Pesca

Com um culto na Igreja Matriz de Santo Antônio dos Anjos, ontem (17), serão concluídas hoje (18), as solenidades de formatura dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia de Pesca, da Udesc de nossa cidade.

A colação de grau hoje, às 18h acontecerá no auditório da própria Udesc. A turma de Engenharia de Pesca terá como patrono, David Valença Dantas, paraninfo Giovanni Lemos de Mello, nome da turma Jorge Rodrigues e amigo da turma, Eduardo Gentil. Já na Arquitetura a paraninfa será a dra. Gabriela Morais Pereira, patronesse Me. Alice de Oliveira Viana, nome da turma Me. Américo Hiroyuki Hara e professores homenageados Me. Anselmo Fabio de Moraes, Me. Jader Afonso Savi Mondo e dr. João Paulo Schwerz. Os novos arquitetos terão como juramentista Anna Paula Gheller e oradoras Fabiane Grosskopf e Maria Carolina Capello. Já os novos engenheiros de Pesca terão como juramentista Alison Alves e oradora Marilia Ferrante.

Os formandos

Arquitetura e Urbanismo

Ana Carolina Martins Silva (Florianópolis), Anna Paula Gheller (Clevelândia-PR), Camila Casagrande (Ampére-PR), Camila Mengue Pereira (Sombrio), Caroline Bento Zen (Criciúma), Clarissa Nandi, Dandara Carvalho Andrighetti, Dilvania Prado Fernandez, Évelyn de Miranda Zomer, Fabiane Grosskopf (Campo Alegre), Fernanda de Córdova Machado, Fernanda Possamai de Souza, Jaqueline Rathunde, Jéssica Moreira, Julia Back Rosso (Criciúma), Luiza Schmidt (São Miguel do Oeste), Maria Carolina Machado Carneiro Capello (Chapecó), Mariana Cristina Alves (Florianópolis), Matheus Limas de Oliveira (Laguna), Michele dos Santos Maciel (Criciúma), Mustafa Hassan Neto (Paranaguá-PR), Natália Angela Foppa (Campos Novos), Rafaela Cardoso (Joinville), Roberta Cristina Loch, Thais Melnik (Mallet-PR), Théo Bioni Guerra e Thiago da Silva.

Engenharia de Pesca

Alison Alves de Sousa, Antônio Carlos Pereira Junior, Jéssica Brol, Laura Caetano Sinfrônio, Marília Inês Soares Ferrante, Paulo Ricardo Preichardt, Raphael Jordão Lipovestsky e Tayná Sgnaulin (São Carlos).