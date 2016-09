UDESC/Laguna receberá o Chefe Geral da EMBRAPA Pesca e Aquicultura em evento científico

Entre os dias 19 a 23 de setembro a UDESC/Laguna realizará sua primeira “Semana Científica”. O evento reúne a VI Semana Acadêmica da Engenharia de Pesca, a I Semana Acadêmica da Biologia e o XXVI Seminário de Iniciação Científica, e está sendo organizado pelo Departamento de Engenharia de Pesca e Centro Acadêmico. A Semana Científica da UDESC/Laguna obteve apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC), através do edital PROEVENTOS.

O tema da Semana Científica da UDESC/Laguna de 2016 é “Um olho no peixe, outro no pescador: inovações na produção pesqueira e aquícola com o olhar na conservação”. A temática deste ano busca contribuir com o fortalecimento do elo entre o setor produtivo da pesca e da aquicultura, a academia e as entidades de proteção e conservação do meio ambiente.

A solenidade de abertura do evento está programada para o dia 19 (segunda-feira), às 19h, no Cine Teatro Mussi. Em seguida, às 20h, será proferida a palestra magna de abertura, com a presença do Sr. Carlos Magno Campos da Rocha, Chefe Geral da EMBRAPA Pesca e Aquicultura, sediada em Palmas (TO).

Carlos Magno é Engenheiro Agrônomo e mestre em Ciência Animal pela Universidade de Kentucky (EUA). Ingressou na EMBRAPA em 1974 e já ocupou importantes cargos na empresa, entre eles, a presidência da Instituição. Desde novembro de 2004 é presidente da Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática (AQUABIO).

A Semana Científica da UDESC/Laguna contará também com diversos minicursos (Noções básicas de mecânica de embarcações pesqueiras, construção de viveiros para piscicultura, resgate e manejo de tartarugas marinhas, sushi e sashimi: noções básicas, entre outros), palestras e mesas redondas. Um total de 25 palestrantes de todo o País estarão presentes.

Uma mesa redonda promete chamar a atenção de setor pesqueiro regional: “Implicações da Portaria nº 445/2014 sobre o setor pesqueiro nacional”. Os principais atores envolvidos com a temática estarão presentes.

Todo o evento será realizado na UDESC/Laguna, em seus auditórios, salas de aula e laboratórios de pesquisa da instituição, com entrada gratuita para toda a comunidade acadêmica, sendo aberto também para o público em geral. Espera-se a participação de 400 pessoas, entre professores, acadêmicos de graduação e pós-graduação, produtores rurais, empresários, pescadores artesanais e técnicos de órgãos governamentais.