Uma das estrelas do carnaval lagunense, Elly Caetano teria completado 100 anos ontem

Saudosa personalidade que muito contribuiu para fazer crescer a folia de momo em Laguna, nascido em 31 de maio de 1918, logo teria completado 100 anos ontem se vivo fosse, filho de Maria (Vieira) e de José Caetano da Silva (o Vô Juca), Elly Caetano da Silva em sua juventude, foi atleta de clube de remo da cidade e trabalhou no jornal O Albor. Chegando aos 18 anos, foi servir ao Exército em Curitiba, justamente durante a 2ª Grande Guerra Mundial. Em julho de 1945, casou-se com Maria de Lourdes Kowalski (com quem aparece na foto acima), com quem teve os filhos Rosa Maria, Julio Cesar, José Paulo, Edson Luis, Nadja Maria e João Carlos (os dois últimos já falecidos). Profissionalmente, entre 1946 e 1948 foi funcionário da Caixa Econômica Federal, indo depois para Curitiba, onde residiu até 1952. Mas como todo bom lagunense, logo voltou para a terra natal e como funcionário público, trabalhou na Câmara Municipal de Laguna,chegando a integrar a bancada de vereadores, eleito que foi em 1970, ali permanecendo como edil, até 1973. De família tradicional de carnavalescos, desde os velhos tempos do “Pingo & Respingo” e “Respingados”, entidades que apresentavam belos carros alegóricos, aliás com um deles sendo fundado por seu pai (Vô Juca), o “seo” Elly, como era chamado, dedicou grande parte de sua vida ao nosso carnaval, aliás uma de suas maiores paixões, sendo um dos fundadores do Cordão Carnavalesco Bola Preta (bloco de salão que tanto abrilhantou o carnaval dos clubes lagunenses), e do Democratas, então bloco rancho, que mais tarde seria transformado em escola de samba. No carnaval, ele comandou as conquistas dos títulos de 1984, 1985, 1987, de 1989 a 1992, de 1994 a 1996 e em 1998. Torcedor fanático do Fluminense do Rio, o legado carnavalesco deixou aos filhos, sobrinhos, netos e bisnetos. Elly Caetano da Silva, morreu aqui, em 19 de outubro de 1999.