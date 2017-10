Uma ode ao dia do churrasqueiro – 30 de setembro

Amanhã se comemora o dia do churrasqueiro. E se você é um, ou pelo menos é um entusiasta desta arte milenar, vai gostar dessa coluna especial, com várias dicas e situações incríveis, que mostram toda a genialidade e engenhosidade destes gurus, responsáveis pela comida mais amada pelos brasileiros.

O churrasco tornou-se a principal diversão dos brasileiros nos finais de semana e feriados. Atinge a todas as classes sociais. Veja este estudo que define as características dos dois tipos principais: rico e pobre.

TRAJE MASCULINO

DE RICO – Bermuda Hugo Boss / camiseta da Brooksfield/ óculos e aquela caminhonete.

DE POBRE – Chinelo Rider / bermuda de uma calça jeans cortada com barriga saindo para fora / camiseta do flamengo jogada nas costas óculos de camelô R$ 5,00 ou Bermuda de nylon sem camisa e descalço.

COMIDA

DE RICO – Normalmente eles não comem, quando comem é pouco de cada coisa, arroz com brócolis, farofa de frutas, filé, picanha, mussarela, sendo cada coisa comida a um tempo diferente e pausadamente. É comum também encontrar uma mesa de frios e outros aperitivos.

DE POBRE – Vinagrete cortado em pedaços, farofa, salada de maionese, muita asa de frango com as pontinhas queimadas e lingüiça com pão. Outra opção de carne seria a tradicional costela escorrendo óleo e fraldinha de promoção.

BEBIDA

DE RICO – Os homens, Chopp ou Cerveja Heineken geladíssima. As mulheres bebem água tônica Citrus Schweppes ou Evian, e refrigerante diet.

DE POBRE – Cerveja Schin, Antartica ou, no máximo, Skol, geladas no isopor com gelo comprado na peixaria.

CHURRASQUEIRO

DE RICO – Contratado, trabalha em algum Buffet e traz consigo a equipe que serve os convidados.

DE POBRE – Amigo de um conhecido que adora fazer churrasco e cada hora um fica um pouquinho na churrasqueira. Normalmente é um cara barrigudo que fica suando com uma toalhinha na mão (ele usa para enxugar o suor, para limpar as mãos e para qualquer outra coisa que ele precisar).