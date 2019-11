Universipraias – Evento foi avaliado em movimentada reunião

Preocupada com a manifestação crítica de algumas (poucas) pessoas, a administração municipal, na quarta-feira, 20, promoveu um encontro com pouco mais de 50 participantes, entre moradores, hoteleiros, comerciantes e vereadores, além de representantes de órgãos públicos como Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil e associações, visando avaliar e esclarecer fatos ocorridos durante o evento no final de semana, na praia do Mar Grosso e que reuniu em torno de 8 mil universitários oriundos dos estados sulinos.

“Todas as observações positivas e as críticas levantadas, serão avaliadas de maneira que vá ao encontro dos interesses do município. Realizamos reuniões anteriores ao evento, planejamos, debatemos com as autoridades pertinentes e sabemos que alguns pontos precisam ser melhorados para os próximos eventos”, disse o prefeito Candemil.

Segundo um representante da Polícia Militar, nos últimos três anos não houve registros de problemas com este evento específico na cidade. Porém, desta vez, após o excessivo uso de som alto e perturbação da ordem pública, na área externa, é bom registar, o Batalhão de Choque precisou intervir, inclusive resultando no ferimento de cinco policiais.

De acordo com a avaliação e análise, através das câmaras de segurança, a Agência de Inteligência da PM, constatou que os ataques aos policiais e toda a confusão causada na Praça Nelson Moreira Neto (a do Vila) não foi feita por universitários.

“Sabendo da demanda do evento, tivemos o reforço de Policiais de Tubarão, Braço do Norte, Blumenau e Indaial. No sábado, 16, ainda contamos com o reforço do Batalhão de Choque de Florianópolis”, disse o Comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, Rogerio Bartolamei, que lamentou os fatos divulgados na mídia, sobre os ataques sofridos contra a Polícia Militar. Os responsáveis na nossa avaliação e da Agência de Inteligência, eram na sua maioria visitantes da região que frequentam Laguna, principalmente porque usam aquela praça para ouvir som e beber”.

Nova estratégia

De acordo com a Polícia Militar o problema recorrente, que ocorre na região da conhecida praça, agora passará a ter nova estratégia de fiscalização. “Teremos mais rigor na fiscalização e controle de som e entorpecentes naquele local e para minimizar os riscos, nossos equipamentos, câmeras, estão em manutenção e vão ajudar a manter a ordem pública”, revelou Bartolamei.

Entre as sugestões levantadas pela Polícia Militar para minimizar os problemas em eventos com grande concentração de pessoas, estarão a de proibir o estacionamento em torno da praça, criação de uma lei municipal que proíba venda de garrafas de vidro nas proximidades dos eventos, mais placas de sinalização proibitivas e a criação de uma comissão de eventos.

Benefícios para a economia e a cadeia do turismo

Hoteleiros e comerciantes avaliaram positivamente o evento, por impulsionar a economia do município, gerando renda e emprego no turismo. “Eventos desse tipo movimentam as nossas empresas. Neste final de semana, chamamos um número significativo de pessoas para trabalhar, contribuindo para renda de várias famílias. Desde a primeira edição apoiamos o evento e até sabemos da organização que possuí e mais, estamos dispostos em colaborar ainda mais com os próximos”, afirmou a empresária Jane Vieira, do Atlântico Sul Hotel e Restaurante.

Alguns moradores também avaliaram o evento, alguns de forma negativa por conta do excesso de barulho dos carros de som e uso excessivo dos fogos de artificio.

Após ouvir todas as sugestões e críticas, os gestores do município se comprometeram a usar essas avaliações para planejar melhor os próximos eventos na cidade.