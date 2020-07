UTI de Laguna

Concluídos os trabalhos, as dez unidades que integram a UTI-Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, agora a sua direção sairá procurando profissionais intensivistas que possam atuar em Laguna.

No início de semana, mais exatamente na terça-feira, 21, durante um encontro com o secretário de estado da Saúde, André Ribeiro, ficou definida a participação da pasta, pelo menos até dezembro, na garantia de recursos (fala-se em quase R$ 300 mil) indispensáveis para o funcionamento, além de todo o equipamento que necessitar.

Presentes a audiência, além da presidente do Hospital, médica Tatiana Blosfeld, o prefeito Mauro Candemil, o presidente da Câmara, Cleosmar Fernandes, vice-prefeito Júlio Willemann, secretaria de Saúde, Valéria Alves, presidente do Sindilojas, Natanael Wisintainer e pela CDL, o empresário Samir Ahmad.

É preciso lembrar que a luta pela implantação da UTI do nosso Hospital, foi deflagrada há alguns anos, pela então presidente Regina Ramos dos Santos.