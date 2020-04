Câmara: Suspensão até hoje

O ato 17/2020, expedido pelo presidente Cleosmar Fernandes. que em face da prorrogação de emergência decretado pelo governo do Estado e ação conjunta dos municípios da Amurel, prorrogou até hoje, 17, mantendo apenas em regime de atendimento sob convocação, os setores de Contabilidade e Protocolo.

Althoff com novo gerente

Lagunense de nascimento, assumindo a gerência geral do Supermercado Althoff, loja de Laguna, Rud Figueiredo Padilha, ele que era chefe de loja em Orleans, aqui substituindo a outro lagunense, Rudney da Silva, que assumiu a gerência da filial de Imbituba. Com 122 funcionários, a loja da terra de Anita abre das 8h às 21h, de segunda a sábado e das 8 às 18h, aos domingos. Que tenha sucesso.

BR-101 Sul: CCR foi homologada

A ANTT-Agência Nacional de Transportes Terrestres, homologou no meio de semana, o leilão de privatização da BR-101 Sul, vencido pela empresa CCR envolvendo também a construção de quatro praças de pedágios (em Laguna no KM 298, Tubarão, KM 346, Araranguá, Km 408 e em São João do Sul no Km 460). Segundo o Governo Federal, serão gerados em torno de 4 mil empregos, além de retornos financeiros aos municípios da região, através de impostos.

Vacina contra a Influenza

Desde ontem, 16, equipes da secretaria municipal de saúde estão aplicando vacinas contra a gripe Influenza em pacientes com doenças crônicas. Hoje, 17, estarão disponíveis nos ESFs do Magalhães e Portinho, das 13 às 18h.

Rede de Vizinhos

O cabo PM Evandro Farias, enviando comunicado, dizendo que “Nossa vida é feita de ciclos, de passos ao longo da caminhada, de sonhos e projetos, de paixão e amor, enfim, de várias situações, que como dizia o Apóstolo Paulo, – tudo coopera para nosso crescimento e desenvolvimento”. E continua: “Desde 2016 abracei a ideia do Programa de Prevenção da Polícia Militar em Laguna e Pescaria Brava, que abrange os programas de Rede de Vizinhos, Rede Catarina e Rede Escolar/ Estudante Cidadão. Aprendi com meu Mestre, Jesus Cristo que servir as pessoas é o segredo de uma vida de paz, amor, tranquilidade, equilíbrio, abnegação, empatia, misericórdia, doação, etc. Nascemos para isso: Compartilhar e Servir! Ao longo desse período, tive o prazer de todos os dias buscar a melhora do sentimento de segurança e bem-estar social, testemunhando nesses três anos de trabalho, transformações sociais e como resultado dessa parceria, a melhora dos índices criminais em algumas comunidades, com índice zero de ocorrências criminais, engajamento social e sentimento de pertencimento, proximidade da PM com as comunidades, principalmente aquelas que antes não tinham a presença policial, revitalização de espaços públicos, construção de praças/parques, sucesso do Programa Estudante Cidadão, implantado no CEAL, entre outras inúmeras ações”. É o trabalho comunitário sempre ganhando espaço no JL.

Batista de volta

O conceituado rádio-jornalista João Batista Cruz, com praticamente meio século atuando no rádio da cidade, depois de uma pequena interrupção, em face do Covid 19, reforça as baterias e anuncia o seu retorno com o Rádio Revista, para a próxima quarta-feira, 22, sempre das 8h às 9h da manhã. Batista está sendo indicado pelo colunista para ser um dos homenageados este ano, pela Associação Catarinense de Imprensa