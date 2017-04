Vacinação contra a gripe em Laguna

A 19ª Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza deste ano, começou na segunda-feira (17), prolongando-se até 26 de maio, aqui e em todo o país, e estando disponível em diversos postos do município. Lembrando que a mobilização nacional desta vez será no dia 13 de maio.

Mais de 60 anos

Diferente de outros anos, nesta semana, de 17 a 21 a vacina está disponível apenas para as pessoas com 60 anos ou mais e para os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, sendo exigida a apresentação de prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina.

Para os demais, entre eles gestantes e crianças menores de cinco anos de idade, a vacina começará a ser ministrada a partir da próxima segunda-feira(24). A vacina também estará à disposição dos professores, tanto da rede pública como privada e que passam a fazer parte do público-alvo, com todos os profissionais da educação podendo se vacinar contra a gripe.

O objetivo do Ministério da Saúde é vacinar 90% desta população, considerada de risco para complicações por gripe. Integram o público-alvo da campanha, pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade – o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas – e os funcionários do sistema prisional.

Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas, também devem se vacinar. Para esse grupo não há meta específica de vacinação. Este público deve apresentar prescrição médica no ato da vacinação. Pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) deverão se dirigir aos postos em que estão registrados para receberem a vacina, sem a necessidade de prescrição médica.

A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa definição também é respaldada por estudos epidemiológicos e pela observação do comportamento das infecções respiratórias, que têm como principal agente os vírus da gripe. São priorizados os grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias.

A vacina contra gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença, internações ou, até mesmo, óbitos. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. A vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com determinação da OMS (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B). Neste ano, houve mudança na cepa do vírus A H1N1 para A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09. Desde 2009, a cepa do vírus A H1N1 utilizada nos países a sul da linha do Equador era A/California/7/2009 (H1N1) pdm09.

Campanha

Neste ano, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza tem como padrinho, o sambista Martinho da Vila, que está convocando todos os públicos a se vacinarem, em especial os idosos.

Prevenção

A transmissão dos vírus influenza acontece por meio do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Também ocorre por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com mucosas (boca, olhos, nariz). À população em geral, o Ministério da Saúde orienta a adoção de cuidados simples como medida de prevenção para evitar a doença, como: lavar as mãos várias vezes ao dia; cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto; não compartilhar objetos de uso pessoal; além de evitar locais com aglomeração de pessoas.

É importante lembrar que, mesmo pessoas vacinadas, ao apresentarem os sintomas da gripe – especialmente se são integrantes de grupos mais vulneráveis às complicações – devem procurar, imediatamente, o médico. Os sintomas da gripe são: febre, tosse ou dor na garganta, além de outros, como dor de cabeça, dor muscular e nas articulações. Já o agravamento pode ser identificado por falta de ar, febre por mais de três dias, piora de sintomas gastrointestinais, dor muscular intensa e prostração.

Reação Adversa

Após a aplicação da vacina, podem ocorrer, de forma rara, dor no local da injeção, eritema e enrijecimento. São manifestações consideradas benignas, cujos efeitos costumam passar em 48 horas. A vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores ou para pessoas que tenham alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados. É importante procurar o médico para mais orientações.

Medicamento

O uso do antiviral está indicado para todos os casos de síndrome respiratória aguda grave e casos de síndrome gripal com condições e fatores de risco para complicações, de acordo com o Protocolo de Tratamento de Influenza, do Ministério da Saúde de 2015. No caso de pacientes com síndrome gripal, sem condições e fatores de risco para complicações, a prescrição do fosfato de oseltamivir deve ser considerada com base em avaliação clínica. O tratamento deve ser realizado, preferencialmente, nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas.

Público-alvo da campanha de 2017

Idosos (mais de 60 anos)

Crianças (de seis meses a menores de 5 anos)

Trabalhadores de saúde

Gestantes

Puérperas (até 45 dias após o parto)

Povos indígenas

População privada de liberdade

Funcionários do sistema prisional

Pessoas com comorbidades (diabetes; hipertensão; transplantados)

Professores da rede pública e privada

Unidades de saúde em Laguna onde a vacina está disponível, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30

Ribeirão Pequeno

Caputera

Esperança

Mar Grosso

Magalhães

Unidade Central (Carioca)

Passagem da Barra