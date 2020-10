Iniciando na próxima segunda-feira, 5, claro respeitando os protocolos sanitários, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite, destinada a crianças com até cinco anos, terá atendimento nas Unidades de Saúde, em Cabeçuda, Campo de Fora(Centro), Magalhães, Passagem da Barra, Portinho e Progresso, com o conhecido Dia D acontecendo no dia 17.