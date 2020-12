À frente da gerência do Grupo Karol em nossa cidade, que compreende as franquias de O Boticário, Cacau Show e Love Brands, Vanessa Martins Silveira está prestes a completar 10 anos “de casa”. A trajetória da filha de dona Ieda Martins e de “seo” Sérgio Luiz Silveira com o grupo, começou de forma um tanto inusitada: “Na época eu estava fazendo um tratamento odontológico com o Rodrigo, filho da dona Carolina Constantino. Vendia trufas de chocolate para ajudar nas despesas de casa e ele sempre comprava. Meu pai acabou tendo um AVC e parei tudo para cuidar dele. Cerca de dois meses depois, retornei ao consultório, para devolver um valor que ele tinha pago a mais. Ele ficou surpreso com meu gesto e me ofereceu uma oportunidade de emprego no Boticário. Fui na loja conversar com a mãe dele, comecei a trabalhar na semana seguinte e aqui estou até hoje”.

Aos 29 anos, natural de São José, a focalizada destaca o que sua atividade tem de melhor: “Para mim são as pessoas. Trabalhar em um ambiente onde nos sentimos acolhidas e tratadas com respeito é muito importante para o nosso bem estar”.

Formada em Processos Gerenciais, Vanessa considera que a oportunidade de ingressar no Boticário mudou sua vida: “É a melhor loja que alguém pode trabalhar. Em se tratando de beleza, costumo dizer que a franquia me transformou de fora para dentro. Não tinha experiência com makes, pouco cuidado com a pele e cabelo. E com todo este universo, eu me senti mais confiante e bonita. Minha auto-estima com certeza melhorou muito. No quesito conhecimento, sou muito grata por todo aprendizado que a empresa me forneceu. A Vanessa que me tornei com certeza cresceu muito como pessoa e profissional”.

Com a Pandemia, a necessidade de ainda mais dinamismo, fez com que a gerente e toda equipe das lojas a qual está à frente, se ajustassem ao novo cenário: “Foi desafiador para todos. No início, quando tudo ainda era confuso, que não sabíamos ainda como lidar com tudo isso, encaramos uma Páscoa desafiadora com a Cacau Show. Fomos com tudo, investindo no atendimento on-line e delivery, fizemos novas parcerias e vendemos todo o nosso estoque de Páscoa. Ao longo do tempo, com toda a limitação dentro de nossas lojas, fomos nos adaptando ao cenário do país. Nossas revendedoras multimarcas estão cada dia mais fortes. E nos últimos tempos fomos para uma nova era de vendas, as lives. Que por sinal é algo que amo fazer. Nos divertimos muito e fazemos tudo com muito carinho. E buscamos sempre a superação”, avalia Vanessa, que já está focada no planejamento de uma mega live de Natal.