Quem vê Vanessa Martins Silveira totalmente à vontade e desinibida diante das clientes, não imagina o quanto a timidez já fez parte de sua vida. Natural de São José, mas moradora da terra de Anita desde que “se dá por gente”, a focalizada, filha de dona Ieda Martins e de “seo” Sérgio Luiz conta aos leitores do JL um pouco mais sobre a rotina e delícias de atuar na área de vendas de maquiagens e demais cosméticos.

Formada em Processos Gerenciais, sua trajetória profissional começou na adolescência: “Sempre tive uma visão empreendedora. Aos 15 anos, fazia trufas e coordenava duas meninas que vendiam nas portas dos colégios. Com essa experiência tive a primeira noção do que era atuar no comércio”. No decorrer dos anos, após o pai sofrer um AVC, se viu obrigada a encarar um novo desafio: “Meu pai trabalhava com vendas e durante o processo de recuperação não tinha como largar os clientes. Aprendi tudo sozinha e ocupei seu posto pelo tempo que foi preciso”, recorda.

Aos 21 anos, a vendedora recebeu o convite de uma franquia de cosméticos, no centro da cidade: “No decorrer desses 5 anos aprendi na prática e com muito estudo. Nos cursos que participo, recebo instruções que me capacitam e auxiliam na execução do meu trabalho. E no dia a dia, a cada novo cliente, a cada nova venda, vou acrescentando um diferencial a mais em meu atendimento”, avalia.

Vanessa também é responsável pelo curso de maquiagem da marca na cidade, uma das ações que mais gosta de realizar: “Trabalhar com beleza é muito prazeroso. Mexer com a auto-estima de uma mulher e vê-la sair se gostando mais e confiante com sua aparência é uma sensação que não tem preço”.

Quando questionada sobre o que tem de melhor em sua rotina, define em uma palavra: “Encantamento. A prática de encantar o cliente, apresentar o produto com embasamento, prestar um bom atendimento, entregar sua compra e levá-lo até a porta. Cada pedaço desse rito que é tão enaltecido pela franquia e resulta no sucesso das vendas e na qualidade do serviço que desempenho”.

Sobre os requisitos necessários para o sucesso, pontua as características que considera essenciais: “A pessoa precisa ser simpática, estar sempre motivada e disposta a estudar os produtos que apresentará ao cliente”.

Para o futuro, além de cursar Cosmetologia e Estética, a vendedora já faz planos: “Quero muito montar meu próprio negócio. Ainda não tenho nada formatado, mas sonho com a oportunidade de administrar algo que seja meu”.