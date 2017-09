Prestes a conquistar a merecida aposentadoria, mas longe de pendurar as chuteiras definitivamente, o radialista Vânio Santos Justino nasceu em janeiro de 1957, na cidade de Siderópolis, mas mudou-se para a terra de Anita ainda na infância, na companhia dos pais, dona Zulma e “seo” Nerino: “Costumo dizer que Siderópolis foi o lugar que apenas escolhi para nascer. Considero Laguna minha cidade do coração. Já tive a possibilidade de morar em outros lugares, mas como aqui não há”, explica o comunicador que em função do trabalho já residiu em São Paulo, Criciúma, Urussanga e Florianópolis.

Atualmente à frente do programa Difusora Meio-dia, de segunda a sexta-feira, ele pontua o que há de melhor na atividade: “Meus ouvintes e o carinho que recebo deles. Cada nova ligação ou elogio é um estimulo para continuar lutando cada vez mais”. E o casamento com a profissão é tão bom, à ponto de o radialista já ter até uma frase para responder a quem ousa perguntar sobre um afastamento em definitivo: “Eu e o rádio? Na saúde e na doença, até que a morte nos separe”, ironiza.

Pai coruja de Marina e Thaís, para o futuro, os planos são muitos: “Quero ter muita saúde para dar continuidade aos meus projetos profissionais e como mestre de cerimônia, que é uma das coisas que mais gosto, e claro acompanhar minhas filhas crescerem felizes e saudáveis”.