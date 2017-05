Se já passei dos cinqüenta

sim – não vejo qualquer possibilidade

de retorno ao velho cais

se desejo seguir

não há nada melhor do que levantar âncora

com rugas, sombras e pesadelos

se tenho medo

claro o medo me reserva para o futuro

como se pulverizasse formol em meu

tecido

se sou feliz

muitíssimo feliz

como meu barco e meu nariz