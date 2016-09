Vestibular da Udesc oferece quase 1,3 mil vagas em 49 cursos gratuitos de graduação

Em Laguna inscrições para Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Pesca

As inscrições do Vestibular de Verão 2017 da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) se iniciaram na segunda-feira (5), com o lançamento do edital, e poderão ser realizadas no site www.vestibular.udesc.br até 7 de outubro, com término às 20h. Já 10 de outubro será o último dia para pagar a taxa de inscrição, de R$ 95.

Os candidatos que obtiveram isenção da taxa pelo critério socioeconômico ou por doação de sangue precisam efetivar sua participação no vestibular, devendo também se inscrever na internet.

A partir desta edição, os vestibulandos poderão solicitar tratamento pelo nome social. Para isso, é preciso conferir o edital, preencher o requerimento e entregá-lo pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento (AR), à Coordenadoria do Vestibular da Udesc, em Florianópolis.

As provas objetiva e de redação ocorrerão em 27 de novembro. Os aprovados na primeira chamada de todos os cursos serão divulgados em 13 de dezembro, e os novos estudantes começarão a ter aulas no primeiro semestre de 2017.

A Coordenadoria do Vestibular recomenda a leitura do edital, do quadro de vagas, do programa das disciplinas, da lista das obras literárias e do calendário do vestibulando.

Vagas e cotas

O Vestibular de Verão 2017 tem 1.281 vagas em 49 cursos de graduação, que são gratuitos, presenciais e oferecidos em nove municípios: Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, Pinhalzinho e São Bento do Sul.

O número de vagas representa 75% do total do próximo semestre, pois as demais serão preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A unidade de Laguna terá seleção para Engenharia de Pesca e Arquitetura e Urbanismo.

Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadoria do Vestibular pelos telefones (48) 3664-8089, 8090, 8091 e 8092, das 13h às 19h, e pelo e-mail:vestiba@udesc.br.