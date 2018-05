O atleta de jiu-jitsu Vinícius dos Santos Izidoro tem motivos de sobra para comemorar a boa fase. Estudante do Terceiro Ano do Ensino Médio da Escola Almirante Lamego, o filho de Patrícia dos Santos e Robson Izidoro começou no esporte em 2016: “Um amigo meu praticava e me convidou para participar de uma aula. Desde minha primeira experiência no tatame tive uma grande empatia e o tempo só confirmou o que sentia”.

Acumulando no currículo vitórias nos campeonatos catarinense, gaúcho e o terceiro lugar no Sul Americano 2017, o lagunense participou na última terça-feira (1º) do Campeonato Brasileiro e conseguiu o lugar mais alto do podium na categoria super pesado faixa branca: ” É o maior campeonato que existe no país atualmente e sair de lá vitorioso só me impulsiona ainda mais. Não conto com apoio financeiro algum. Para se ter uma ideia, saí de Laguna com R$ 150,00 para passar cinco dias em São Paulo. São inúmeros os desafios, mas tenho certeza que vencerei cada um deles”.

Mas se falta suporte financeiro, o atleta está bem assessorado no quesito profissional: “Tenho o apoio de médico, psicóloga, nutricionista, academia e loja de suplementos (Equilibrium). Eles são grandes incentivadores da minha carreira. Assim como eu, Laguna possui tantos outros ótimos atletas em diversas modalidades, mas carentes de incentivo”.

Um dos planos do atleta é a participação no campeonato mundial, que acontecerá na Califórnia, no próximo dia 31: “Já consegui o patrocínio para as passagens aéreas. Agora estou buscando apoio para custear a hospedagem, transporte e alimentação”.