O empreendedorismo corre nas veia do jovem Vinicius Netto Lopes da Silva. Aos 21 anos, cursando Administração, o lagunense que há cerca de um ano e meio começou a produzir artes em camiseta para os amigos mais próximos, decidiu transformar a habilidade em uma grande e nova oportunidade: “Tudo começou de forma despretensiosa, até que o nome “Keep your mind free” surgiu em minha mente e decidí padronizar e produzir outras peças, onde geralmente os desenhos são feitos por mim. Os amigos ajudaram na divulgação inicial da marca e aos poucos a demanda foi aumentando”, explica.

No inicio, a marca limitava-se apenas a camisetas e bonés: “Logo veio a necessidade e o mercado foi se abrindo. Fui criando novos produtos, e expandindo-os, como bermudas, camisas, meias, tudo voltado pra linha skate e surf, e agora agreguei também a linha inverno, com toucas, moletons e camiseta manga longa”.

Sobre o que a oportunidade de administrar seu próprio negócio tem de melhor, Vinícius analisa:” A possibilidade de organizar meu próprio tempo, mesmo que às vezes, consuma os finais de semana. Tudo é questão de organização. Concílio o trabalho com a faculdade, outros empreendimentos que estão se concretizando, aulas de inglês e bateria e meus hobbies, que são o surf e a prática de exercícios físicos”.

Para o futuro, os planos são muitos: “Quero conciliar e propagar a marca para outros países, sempre aproveitando o tempo livre para conhecer esses lugares, sem abrir mão de fazer o que gosto, que é surfar”.

Se o assunto é Laguna, ele abre o coração: “Amo morar aqui. É uma cidade tranquila e na qual consigo conciliar trabalho e lazer. Vejo a necessidade de mais ações voltadas para os jovens, principalmente nos quesitos lazer e esporte, que são muito precários. Sinto a falta de incentivo e quando os jovens tentam iniciar algumas ações, esbarram em burocracias e outros empecilhos”, avalia.