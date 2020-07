Vital realiza testagem em seus profissionais

Diante do cenário preocupante com o aumento do número de casos da COVID-19 em nossa cidade, os proprietários do Hospital Veterinário Vital, drs. Douglas e Ana Lívia Vicentin optaram por realizar exames aleatórios na equipe: “Nosso ramo comercial é considerado essencial. Não paramos totalmente nossas atividades desde o início da pandemia o que nos levou a realizarmos a testagem, que se deu por amostras sanguíneas (sorologia), ou seja, a partir da detecção de anticorpos IgA, IgM e IgG em pessoas que possivelmente foram expostas ao SARS-CoV-2, sendo este método o mais confiável e sensível quando comparado aos testes rápidos”, destaca Douglas.

Felizmente e para alívio de toda equipe todos os testes deram negativos: “Nosso objetivo foi pensando na saúde de nossos colaboradores e seus familiares, assim como nossos clientes que frequentam a Vital diariamente. Seguiremos tomando todos os cuidados de higiene e prevenção ao coronavírus torcendo para que este momento difícil que estamos vivendo passe logo”, finaliza.