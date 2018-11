Viva o melhor do verão 2018/2019

Prepare o paladar! No especial que foca o que há de melhor em terras lagunenses na temporada, destaque para os nossos restaurantes, que apresentam cardápios variados, espaços aconchegantes e bom atendimento. Confira nesta e na próxima edição, os endereços certos para quem procura comer bem.

RESTAURANTE CAIÇARA

Rua Senador Galotti, 712 – Mar Grosso

Horário de Funcionamento: De seg. a sáb.: das 11h às 15h e das 19h às 23h. Aos domingos das 11h às 15h. Telefone: (48) 36471643.

Casa das mais tradicionais da cidade, o Restaurante Caiçara tem sua cozinha assinada pela família Donário. Entre os pratos consagrados que são referência entre os frequentadores do local, destacam-se a o Camarão à Caiçara, que serve tranquilamente para duas pessoas, e é reconhecido por ser servido fresco e com tempero inigualável, tendo entre seus acompanhamentos, a maionese de camarão feita na hora. Entre os pratos feitos na chapa, destaque para a tainha e o churrasco, que trazem também fritas, arroz e salada. O ambiente climatizado, o bom atendimento, fartura, limpeza e a opção de grande buffet aos domingos, são alguns dos destaques pontuados pelos clientes que se manifestaram no aplicativo Trip Advisor.

RESTAURANTE ATLÂNTICO SUL

Av. Senador Gallotti, 360 – Mar Grosso

Horário de Funcionamento: De seg. a sex.: das 11h às 14h30. Aos sáb. e dom. Das 11:00 às 15:00 aos. De seg. a sáb.: das 19h às 21h30. Telefone: (48)36471166.

Fundado em 4 de janeiro de 1984, logo com 34 anos, o Restaurante Atlântico Sul tem a família Medeiros à frente de sua administração, com a liderança do casal Marcio e Jane. O Restaurante que funciona anexo ao hotel e que é aberto ao público, tem a assinatura da chef Jane Medeiros, que há mais de 25 anos atua na área e que se destaca como um dos buffets mais variados e elaborados da cidade, não apenas por sua culinária peculiar, mas também por toda a estrutura que oferece. Com um salão com capacidade para até 300 pessoas, o espaço abre diariamente para almoço e jantar, com um cardápio que inclui carne vermelha, frango e frutos do mar.

GERALDO RESTAURANTE

Rua Dezesseis, 922 Ponta da Barra

Horário de Funcionamento: Segundas, quartas e quintas-feira das 11h às 15h30. De sex. a dom. das 11h às 23h. Telefone: (48) 36475026.

Apreciadores de frutos do mar sabem que nada se compara a gastronomia do Geraldo Restaurante. Localizado em lugar privilegiado, na Ponta da Barra, a vista encantadora, os pratos deliciosos e o atendimento atencioso são alguns dos inúmeros motivos que fazem moradores e turistas lotarem o espaço, que durante o verão abre suas portas para o almoço e só encerra o expediente no final da noite. Com uma carta de cervejas nacionais e importadas das mais completas da região, o restaurante é destaque no aplicativo TripAdvisor, onde garante quase 100% de satisfação nas avaliações ambiente, comida, custo benefício e atendimento, além de inúmeros depoimentos de visitantes dos mais variados cantos do país. Entre os pratos que são destaque na casa, está o filé de linguado na chapa com alcaparras, as porções de camarão ao alho e óleo e isca de peixe à milanesa, sem esquecer das entradas, como os famosos risoles de camarão, casquinha de siri e ostra gratinada.