Viva o melhor do Verão 2018/2019

Na segunda parte da matéria que destaca os melhores bares e restaurantes da cidade, confira os espaços gastronômicos que são referência por seus cardápios diversificados, excelente atendimento e espaços aconchegantes. Aproveite o fim de semana para apreciar as delícias de um deles e bom apetite!

Pizzaria da Praia

Av. João Pinho, 1174 – Mar Grosso.

Horário de Funcionamento: Das 18h às 24h, fechada às terças.

A partir de dezembro, aberta diariamente. Telefone: (48)36470585.

Ingredientes garimpados, receitas inspiradas, hospitalidade em cada detalhe. Com o posto de melhor pizzaria da cidade no ranking do aplicativo Triping Advisor, a Pizzaria da Praia possui forno à lenha, um ambiente agradável e um cardápio que agrada a todos os paladares.

Contando com os serviços de rodízio de pizzas e buffet de massas e frios, a lá carte e delivery, a Praia desperta a curiosidade de seus clientes com os sabores diferenciados que são lançados constantemente, como a pizza pão de alho, Ovomaltine e nutella e outback.

Dek 901

Av. João Pinho, 901 – Mar Grosso

Horário de Funcionamento: A partir das 19h, fechado às segundas. A partir de dezembro, aberto diariamente. Telefone: (48)36443029.

Uma das principais referências quando o assunto é vida noturna em nossa cidade, o Dek 901 passa constantemente por inovações em sua estrutura física, no seu cardápio e programação, o que não apenas desperta a atenção de novos frequentadores como fideliza ainda mais os antigos clientes. Entre as opções gastronômicas, destaque para os saborosos lanches, burguers, beirutes, tábuas, e refeições completas. Entre as bebidas, coquetéis e chopp gelado são algumas das opções da casa. A música ao vivo e uma programação eclética entre quinta e sábado garante casa cheia, reunindo um bom público que busca diversão e bons momentos em um ambiente climatizado e diferenciado.

La Ballena

Av. Engenheiro Aderson Pinho Remor, 411 – (Rua dos Molhes).

Horário de Funcionamento: Funcionamento das 10h30 às 15h e a partir das 19h. Fechado as terças-feiras. A partir de dezembro, aberto diariamente. Telefone: (48)3647-4153.

O sabor da comida açoriana tem endereço certo em Laguna. O La Ballena, restaurante especializado em frutos do mar, é resultado de uma renovação de uma tradicional culinária familiar de mais 40 anos à serviço da sociedade lagunense e dos turistas que vêm apreciar as belezas naturais da encantadora Laguna. Entre os pratos de destaque do estabelecimento, o “La Ballena Sabores”, com camarão a milanesa, ao bafo e ao molho, filé de pescada e de linguado, peixe em posta frito, lula, marisco, salada mista, arroz, batata frita e pirão ao molho de camarão.

Mix Choperia

Av. Senador Gallotti, 617 – Mar Grosso

Horário de Funcionamento: Aberto diariamente a partir das 19h. Aberto aos domingos no almoço. Telefone: (48)36472202.

Reunindo um público das mais variadas faixas etárias, não apenas de Laguna, mas de toda região, o Mix é destaque por sua diversificada culinária. Além das tradicionais porções, com destaque para o bolinho de bacalhau, as tábuas de carnes e frutos do mar e os lanches especiais, o estabelecimento também oferece pratos dos mais variados, entre carnes nobres e frutos do mar. Ainda recentemente, o Mix incrementou sua carta de drinks, trazendo muitas novidades.