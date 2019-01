Viva o melhor do verão 2018/2019

Fim de semana de música na terra de Anita

Gusttavo Lima e Alexandre Pires são as atrações do Festival Hangar Summer

Duas grandes estrelas com dois shows de destaque no cenário nacional. A estrutura montada na Praça Seival, recebe hoje (28), o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que chega em Laguna comemorando a melhor fase de sua carreira. Para se ter uma ideia, entre novembro de 2017 e outubro de 2018, o cantor atingiu 29 vezes a liderança do Hot 100 da Billboard Brasil – maior sequência da história do ranking, criado há 9 anos. O recorde de Gusttavo, que recentemente lançou o disco “O Embaixador”, é sustentado por três singles: “Eu Vou Te Buscar (Cha La La La)”, “Apelido Carinhoso” e “Zé da Recaída”. Gravada com a participação do rapper Hungria Hip Hop, “Eu Vou Te Buscar (Cha La La La)” ficou em 1˚ lugar nas rádios durante todo o mês de novembro e ficou a uma semana de gabaritar dezembro – recebeu, ao todo, 7 medalhas de ouro. Música mais tocada de 2018, “Apelido Carinhoso” somou 14 semanas consecutivas na liderança, reinando entre o fim de janeiro e o fim de abril. Em maio, surpreendendo o mercado, reassumiu a ponta para totalizar impressionantes 15 primeiros lugares. Primeiro single do novo trabalho, “Zé da Recaída” está há 8 semanas na playlist das rádios e há 7 semanas no topo da Billboard Brasil – outra demonstração da força de Gusttavo junto ao público. Além desses destaques, Gusttavo promete encantar lagunenses e visitantes com a música “Apelido Carinhoso”, que ficou em primeiro lugar na prévia do ranking das mais tocadas, com um número expressivo de 100 mil vezes nas quase 300 rádios monitoradas pela Cowley, empresa que mede o número de vezes que uma música toca nas rádios.

O cantor Alexandre Pires desembarca em Laguna amanhã (29), com muito ritmo e energia, em uma apresentação que vai fazer todo mundo dançar ao som do ‘Baile do Nêgo Véio’. Para quem não quer ficar de fora dessa grande festa, que terá 3 horas de duração, ainda dá tempo de garantir os ingressos, mas a dica é não deixar para a última hora.

Considerado um sucesso por onde passa, a turnê ‘O Baile do Nêgo Véio’ será apresentada pela primeira vez em terra de Anita. Comandado por um dos artistas mais versáteis e completos da música brasileira, o show traz os maiores hits dos anos 90, com uma interpretação impecável de Alexandre Pires. Serão três horas de espetáculo, com músicas que marcaram época e ainda fazem todo mundo cantar junto até hoje. Em ritmo contagiante, o mineirinho vai embalar o público com canções carimbadas como: ‘Liberar Geral’, ‘Marrom Bombom’, ‘Samba Diferente’, ‘Lá vem o Negão’, ‘Cheia de Manias’, ‘Você virou Saudade’, ‘Cheia de Manias’ e muitos outros sucessos. Músicas marcantes do ‘Só Pra Contrariar’, como: ‘Que se chama amor’, ‘É bom demais’, ‘Outdoor’, ‘Essa Tal Liberdade’, ‘O meu jeito de ser’ e dezenas de outros hits também estão no setlist e vão deixar a noite ainda mais especial.