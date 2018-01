Viva o Melhor do Verão 2018

Sesc Verão chega à praia do Mar Grosso com atrações especiais para toda a família

O projeto de verão do Sesc em Santa Catarina reserva bons momentos para quem gosta de Sol, praia, esporte, cultura e muita diversão. Até o dia 28 de janeiro um festival de programações irá animar a temporada de férias em seis praias com o Sesc Verão. O projeto vem para celebrar a estação mais quente do ano, estimular a prática de atividades físicas, proporcionar o bem-estar e entretenimento de qualidade ao ar livre.

As ações acontecem a partir de hoje (12) em arenas montadas, aqui, na praia do Mar Grosso, e ainda nas praias de Canasvieiras (Florianópolis), Pinheira (Palhoça), Meia Praia (Itapema), Molhe Central (Balneário Piçarras) e Praia da Enseada (São Francisco do Sul), sempre das 8h30 às 20h. Toda a programação é gratuita e aberta ao público, com shows musicais, sessões de cinema para toda a família, festivais esportivos, aulões de ginástica e de treinamento multifuncional, jogos de tabuleiro, ações de educação em saúde, massoterapia, orientações nutricionais, oficinas com temas diversos, recreação, brincadeiras para todas as idades, entre outras atividades.

As arenas contam com espaço convivência, tenda de jogos, circuito aventura, espaço literário, quadras esportivas e empréstimo de equipamentos para prática de brincadeiras e esportes de praia, como: peteca, frescobol, entre outros. Na agenda de apresentações culturais estão confirmados shows gratuitos como o do grupo Demônios da Garoa (foto), lenda viva da música brasileira, amanhã (13), a partir das 19h, na praia do Mar Grosso, em nossa cidade.

A programação tem como foco a promoção da qualidade de vida e do bem-estar, possibilitando o acesso a atividades oferecidas pelo Sesc. O objetivo é proporcionar o contato das pessoas com uma vida mais saudável de uma forma alegre e divertida, aproveitando o clima do verão. A programação detalhada em cada praia pode ser consultada em: https://www.sesc-sc.com.br/site/agenda/sesc-verao