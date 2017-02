Viva o melhor do Verão Laguna 2017

Quer curtir Laguna? Confira mais algumas praias lagunenses que proporcionam aos turistas que aqui chegam, momentos de lazer, descanso e diversão.

Praia da Galheta

É a mais procurada no caminho do Farol de Santa Marta. Tem ondas fortes, boas para o surfe, e sambaquis próximos da areia.

Praia da Tereza

Distante três quilômetros da balsa, a Praia da Tereza possui uma espaçosa faixa de areia dourada batida. Com mar bastante agitado, com boas ondas e águas transparentes, propício para o banho e prática de esportes náuticos como surf. Boa opção para um agradável dia na praia, seja para relaxar ou para tomar um refrescante banho de mar. Cercada por morros repletos de vegetação nativa, o lugar conta com algumas casas de veraneio. Uma boa dica é levar alimentos e bebidas para que não aconteçam imprevistos.

Praia do Manelome

A praia do Manelome ou do Siri como também é conhecida, possui 1 km de extensão e também é uma praia deserta, o acesso é o mesmo da praia do Gravatá. Local ideal para quem procura tranqüilidade e contato com a natureza. A maioria dos freqüentadores desta praia são surfistas, que vão lá em busca de ondas que “quebram” com o vento nordeste. A praia possui também um costão de aproximadamente 40 metros de altura, logo que acaba a faixa de areia.

Praia do Sol

Praia de grande extensão e tranquilidade, é também uma das mais procuradas por visitantes durante a alta temporada. Seu clima calmo e agradável fazem dela uma boa opção para os que buscam paz e tranquilidade, seja para relaxar, tomar um refrescante banho de mar ou repor as energias. Costuma receber um público variado, desde jovens a famílias. Conta com uma grande faixa de areia dourada e batida, o mar é levemente agitado, apresentando boas ondas a maior parte do tempo. De águas claras, é ideal para o banho e prática de esportes náuticos como surf e bodyboard.

Praia do Seis

Na parte sul dos Molhes, a ação do homem para a construção do canal da Barra formou pequenas praias. A mais popular e conhecida pelos moradores e turistas como a praia do Seis. O número é devido a formação rochosa dos Molhes, a de número seis com a ação do tempo foi transformada numa península com águas calmas e tranquilas, uma pequena baía. Produzido pelo homem a partir da década de 40, foram construídos pequenas enseadas, a preferida pelos frequentadores por sua sombra e água tranquila para o reduto dos veranistas e famílias com crianças. A pequena praia está localizada na comunidade da Ponta da Barra, poucos metros do encontro da água do oceano atlântico com a lagoa Santo Antônio. Local de água rasa e de pouco movimento. As sombras dos pinheiros convidam o visitante para deixar a vida passar e os barcos de pesca e de turistas. A praia tem 200 metros de extensão e não tem ondas. As crianças pequenas são os visitantes que mais apreciam o local, devido a tranquilidade da água.