Educadora física, com especialização em Educação Física Escolar, Viviane Batista Bonifácio é dona de uma rotina puxada. Casada com Ronaldo, mãe de Bernardo e Betina, ela concilia atualmente a função de assessora de direção em uma escola na Caputera e os cuidados com os serviços disponibilizados pela arena Recrear.

O estímulo para ingressar na área, ela credita aos seus professores: “Claro que tive uma grande influência do meu marido, que foi professor do Colégio Stella Maris por muitos anos, mas não posso deixar de citar aqueles que foram meus mestres, como o Salésio, a Marilene e o Geraldo”, recorda.

Apaixonada por esportes, a empatia com a profissão só cresceu com o decorrer do tempo: “Vivia no ginásio. A pratica de exercício físico sempre fez parte do meu universo. Foi uma escolha que aconteceu naturalmente. Paralelo a isso, sempre gostei muito de criança, o que só veio a calhar com a arena, espaço no qual oferecemos aulas de futebol e organizamos festas de aniversário”.

Sobre os desafios enfrentados no dia a dia, avalia: “Lido com o público o dia todo. Seja na escola ou na arena. É preciso muito jogo de cintura para lidar com as pessoas, mas acho que quando se ama o que faz, as coisas fluem naturalmente”.

Nas raras horas de folga, é na companhia da família, renovando as energias, que Viviane procura estar: “Gosto muito de cozinhar, me dedicar integralmente aos meus filhos, seja passeando, brincando ou ajudando nas tarefas escolares”.

Sobre o que falta para Laguna alcançar o tão sonhado desenvolvimento, ela defende uma visão maior para o Turismo. “Nossa cidade é linda e não perde pra nenhum outro lugar nesse país. Quando viajamos sempre comparamos e voltamos com a certeza do quanto Laguna é maravilhosa. Precisamos de políticas públicas voltadas para o bem estar e não para os próprios políticos”, finaliza.