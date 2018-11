Você depende de que(m)?

Talvez você já saiba, mas não custa relembrar, somos seres sociais e gregários, precisamos dos outros e dos vínculos que formamos desde nossa infância. Essa aproximação se inicia com pessoas como nossos pais, professores, familiares e, depois, se expande para amigos e colegas de trabalho. Porém, alguns exageram na dose e acabam tornando essas relações tóxicas e de dependência, seja na vida pessoal ou no trabalho. Você só se sente feliz quando está perto das pessoas que ama? Você consegue fazer escolhas e tomar decisões sozinho? Você precisa que as pessoas te elogiem e reconheçam suas qualidades para se sentir capaz? Se você respondeu sim, espero que esse post contribua com sua jornada.

A dependência emocional acontece quando um indivíduo lança suas expectativas em outros, passando a depender do outro para se sentir feliz, capaz, para tomar decisões e até mesmo, para se sentir querido. No fundo, o dependente emocional sente muito medo de assumir a responsabilidade sobre sua própria vida, de tomar decisões erradas e de ser rejeitado.

Já no trabalho, a dependência emocional se manifesta por meio de padrões de comportamento, e é importante conhecer os sintomas deste problema para saber identificar se você é dependente ou se convive com uma pessoa assim. Os sintomas mais comuns da dependência emocional são:

– Dificuldade para tomar decisões sozinho, mesmo as mais simples;

– Dificuldade de dizer não e discordar das pessoas, por medo de ser rejeitado;

– Hábito de se colocar sempre em segundo plano e fazer tudo pelos outros, com o objetivo de sempre manter a pessoa por perto e alimentar a dependência;

– Incapacidade de expor suas ideias.

A causa da dependência emocional está ligada à pessoas que foram superprotegidas durante a infância e cresceram dependendo de outras pessoas. Esse excesso de cuidados acaba sendo projetado na vida adulta. Como reverter essa situação e dar um up na sua vida e carreira? Primeiro passo depois de reconhecer que você é dependente emocionalmente é buscar ajuda de um profissional especializado no comportamento humano, o psicólogo.

Mas é claro que vou compartilhar com você aqui algumas dicas valiosas, tais como:

Reconhecer em si.

Faça uma lista com suas maiores potenciais e habilidades e veja quantos recursos você tem para realizar tudo o que deseja sem precisar de outras pessoas.

Autonomia.

Faça uma lista com as coisas que você gosta de fazer sozinho e as faça sempre que puder. Goste de estar na sua companhia, sinta que você é sufi ciente para sua felicidade e que as outras pessoas apenas lhe complementam.

Confie em suas decisões.

Você é a única pessoa que sabe o que é melhor para sua vida. Quando você busca a opinião do outro, na verdade, está procurando certificar, aprovar. Quando precisar tomar uma decisão, o melhor a fazer é imaginar qual conselho daria a um amigo que está na mesma situação.

Permita-se errar.

Seja menos autocrítico e aprenda a lidar com seus erros — você conhece alguém que não erra? E, se após estas práticas, você perceber que não houve evolução e você se sente tão dependente a ponto de sufocar a própria individualidade e não conseguir enfrentar a vida sem o outro, o ideal é procurar ajuda profissional. Um bom psicólogo pode orientá-lo adequadamente, contribuindo para o processo de conquista da independência emocional. Acredite: fazer terapia pode ser muito libertador!

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental.